La obtención de la Green Card, o tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, es considerado uno de los logros más significativos para cualquier inmigrante. Este documento no solo asegura derechos y acceso a beneficios, sino que también implica una serie de responsabilidades legales y cívicas que deben ser cumplidas para mantener el estatus migratorio. Es fundamental que los inmigrantes comprendan la importancia de cumplir con estas obligaciones, ya que el incumplimiento puede resultar en la pérdida de la Green Card y, en consecuencia, del derecho a residir en el país. La responsabilidad de adherirse a las leyes y regulaciones es esencial para asegurar una integración exitosa en la sociedad estadounidense. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha confirmado que todos los titulares que tengan la intención de viajar fuera de Estados Unidos por más de un año deberán, de manera obligatoria, tramitar un permiso de reingreso antes de abandonar el país. Esto se fundamenta en que las ausencias prolongadas del territorio estadounidense pueden ser interpretadas por las autoridades como un abandono voluntario del estatus migratorio. En caso de que el viaje exceda los dos años, cualquier permiso de reingreso perderá su vigencia y la residencia permanente será revocada de manera automática. El permiso de reingreso se gestiona mediante el Formulario I-131 y debe ser tramitado dentro de los Estados Unidos antes de realizar un viaje. A continuación, se presentan los pasos a seguir: