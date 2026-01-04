En esta noticia Estados Unidos congela cuentas bancarias y activos de quienes figuran en esta base de datos

El organismo responsable de monitorear los movimientos financieros de todos los ciudadanos y extranjeros con ingresos en Estados Unidos es el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La agencia enfatiza que el país posee uno de los sistemas fiscales más rigurosos a nivel global y no cumplir con el trámite obligatorio más relevante puede resultar en embargos bancarios, retención de salarios y pérdida de bienes.

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que no presentar la declaración de impuestos dentro del plazo establecido habilita la aplicación de embargos de cuentas bancarias, retención de salarios y gravámenes sobre bienes.

Imagen: archivo.

Las autoridades fiscales reiteraron que el punto crítico no es pagar de inmediato, sino cumplir con la presentación en tiempo y forma. Presentar la declaración fuera de término, o no presentarla, es considerado uno de los incumplimientos más graves y acelera la imposición de sanciones patrimoniales.

El IRS implementa esta medida como parte del sistema de cobro forzoso establecido por la legislación federal.

Estrategias para detener embargos a pesar del vencimiento del plazo

La manera de evitar sanciones es presentar la declaración de inmediato, incluso fuera de término. Una vez que se ha presentado, el contribuyente tiene la posibilidad de solicitar planes de pago, justificar dificultades económicas y negociar reducciones de multas.

Es fundamental actuar con prontitud para mitigar las consecuencias de la falta de cumplimiento.

Hasta que se presente la declaración, el IRS no considerará alternativas y podrá seguir con embargos y retenciones.