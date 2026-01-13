El Gobierno puso en marcha un esquema de supervisión más estricto sobre los retiros de dinero en efectivo desde cuentas bancarias, con el objetivo declarado de prevenir lavado de dinero, evasión fiscal y financiamiento de actividades ilícitas.

El operativo es coordinado entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento del Tesoro y la agencia especializada FinCEN, y se enfoca en detectar movimientos que se aparten del comportamiento habitual de cada usuario, especialmente en zonas consideradas de alto riesgo operativo.

Qué cambia con el nuevo sistema de control financiero

La clave del nuevo esquema es la aplicación ampliada de las llamadas Geographic Targeting Orders (GTO), una herramienta legal que obliga a bancos y entidades financieras a reportar y analizar con mayor detalle ciertas transacciones en efectivo dentro de áreas geográficas específicas.

El operativo es coordinado entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Departamento del Tesoro y la agencia especializada FinCEN. Imagen: archivo.

Estas órdenes, emitidas bajo la Bank Secrecy Act, permiten reforzar la vigilancia sobre movimientos entre USD 1.000 y USD 10.000, un rango que históricamente fue utilizado para fraccionar operaciones y evitar reportes automáticos.

Hasta marzo de 2026, coincidiendo con la temporada alta de declaraciones impositivas, el nivel de revisión será más alto en corredores comerciales, zonas fronterizas y áreas con alto volumen de remesas.

Qué operaciones pueden activar una revisión del IRS

El sistema no persigue montos aislados, sino patrones de comportamiento financiero. Entre los movimientos que pueden generar alertas se encuentran:

Retiros fraccionados en distintos días o sucursales.

Uso de múltiples cajeros automáticos en lapsos breves .

Combinación de retiros y depósitos en negocios intensivos en efectivo .

Operaciones que no coinciden con los ingresos declarados del titular.

Movimientos reiterados en zonas bajo orden GTO, como áreas fronterizas o centros de remesas.

Las autoridades aclaran que esto no implica automáticamente un delito, pero sí puede derivar en pedidos de información adicional o en un análisis más profundo del origen de los fondos.

Qué pasa si una operación es considerada inusual

Cuando un banco detecta un movimiento fuera del perfil habitual del cliente, puede:

Elevar un reporte de actividad sospechosa (SAR) ante FinCEN.

Solicitar documentación adicional al titular de la cuenta.

Restringir temporalmente ciertas operaciones hasta completar la verificación.

El IRS puede cruzar esa información con declaraciones fiscales, ingresos reportados y antecedentes tributarios, lo que convierte a este sistema en una herramienta de fiscalización indirecta del patrimonio y del flujo de dinero personal.

Qué montos están bajo observación

Desde USD 1.000 : entran dentro de las zonas con vigilancia reforzada (GTO).

Entre USD 1.000 y USD 10.000 : pueden ser revisados si presentan patrones atípicos.

Más de USD 10.000: siguen sujetos a los reportes tradicionales obligatorios (CTR).

Esto significa que el foco ya no está solo en los grandes montos, sino en la frecuencia, el contexto y la lógica de las operaciones.