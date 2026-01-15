Estados Unidos anunció que, a partir de enero, ciudadanos de varios países de América Latina no podrán iniciar el trámite de visa inmigrante para radicarse en el país. La decisión fue comunicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos y se enmarca en una revisión más amplia de la política migratoria impulsada por la actual administración.

La medida comenzará a regir el 21 de enero y responde, según la explicación oficial, a la preocupación por un eventual uso de programas de asistencia social por parte de nuevos inmigrantes . El congelamiento no afecta a las visas de turismo, negocios ni a otros permisos temporales de ingreso.

¿Qué países de América Latina no podrán tramitar la visa americana?

El Gobierno estadounidense publicó una lista de países cuyos ciudadanos quedarán impedidos de solicitar visas de inmigrante mientras esté vigente la suspensión. En el caso de América Latina y el Caribe, la restricción alcanza a los siguientes países:

Países afectados

Antigua y Barbuda

Bahamas

Barbados

Belice

Brasil

Colombia

Cuba

Dominica

Granada

Guatemala

Haití

Jamaica

Nicaragua

San Cristóbal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Uruguay

La prohibición se mantendrá hasta que Estados Unidos asegure que los nuevos inmigrantes no representarán un costo para el sistema de asistencia pública .

¿A qué visas afecta la medida y qué pasa con los trámites vigentes?

La suspensión solo se aplica a las visas de inmigrante y no impacta sobre las visas de turismo, estudios o trabajo temporal. Tampoco se anulan las visas ya otorgadas ni los procesos de residencia actualmente vigentes.

No obstante, el director del USCIS, Joseph Edlow, confirmó que se está llevando adelante una revisión de Green Cards concedidas en años anteriores. El objetivo declarado es limitar el acceso futuro a beneficios como Medicaid, Medicare o SNAP, según datos del centro independiente USAFacts.