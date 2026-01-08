El Servicio de Impuestos Internos (IRS) bloqueará los sueldos de ciertas personas en Estados Unidos tras la reactivación de los cobros forzosos por préstamos estudiantiles federales impagos. La medida apunta a quienes olvidaron realizar un trámite obligatorio y quedaron en situación de incumplimiento.
Desde el 7 de enero, el ente recaudador federal volvió a aplicar embargos salariales y retenciones de beneficios. El cambio se produce tras el fin de las pausas implementadas durante la pandemia y afecta solo a casos específicos.
¿A quiénes les bloquea el IRS los sueldos?
El bloqueo de sueldos del IRS alcanza únicamente a personas con préstamos estudiantiles federales en default. Esto ocurre cuando el deudor acumula 270 días o más sin realizar pagos.
En ese escenario, el gobierno puede iniciar cobros involuntarios sin orden judicial. Esto incluye descuentos automáticos del salario y la retención de otros ingresos federales:
- Hasta 15% del sueldo
- 100% del reembolso de impuestos
- Hasta 25% de ciertos beneficios del Seguro Social
¿Qué trámite evita el embargo del sueldo?
Para evitar que el IRS bloquee el salario, es necesario regularizar la deuda ante el Departamento de Educación. Esto puede hacerse mediante un plan de pagos, una solicitud de alivio o una revisión del caso.
Si la deuda se cobra a través del Treasury Offset Program, el Tesoro envía una notificación con al menos 65 días de anticipación. Actuar dentro de ese plazo puede frenar el embargo y evitar los descuentos automáticos.