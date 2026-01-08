El Servicio de Impuestos Internos (IRS) bloqueará los sueldos de ciertas personas en Estados Unidos tras la reactivación de los cobros forzosos por préstamos estudiantiles federales impagos. La medida apunta a quienes olvidaron realizar un trámite obligatorio y quedaron en situación de incumplimiento.

Desde el 7 de enero , el ente recaudador federal volvió a aplicar embargos salariales y retenciones de beneficios. El cambio se produce tras el fin de las pausas implementadas durante la pandemia y afecta solo a casos específicos.

¿A quiénes les bloquea el IRS los sueldos?

El bloqueo de sueldos del IRS alcanza únicamente a personas con préstamos estudiantiles federales en default. Esto ocurre cuando el deudor acumula 270 días o más sin realizar pagos.

En ese escenario, el gobierno puede iniciar cobros involuntarios sin orden judicial. Esto incluye descuentos automáticos del salario y la retención de otros ingresos federales:

Hasta 15% del sueldo

100% del reembolso de impuestos

Hasta 25% de ciertos beneficios del Seguro Social

¿Qué trámite evita el embargo del sueldo?

Para evitar que el IRS bloquee el salario, es necesario regularizar la deuda ante el Departamento de Educación . Esto puede hacerse mediante un plan de pagos, una solicitud de alivio o una revisión del caso.

Si la deuda se cobra a través del Treasury Offset Program, el Tesoro envía una notificación con al menos 65 días de anticipación. Actuar dentro de ese plazo puede frenar el embargo y evitar los descuentos automáticos.