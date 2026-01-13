Estados Unidos endureció el control fiscal sobre las billeteras virtuales con criptomonedas, una medida que alcanza a todos los ciudadanos y extranjeros que tributan en EE.UU.

La política se enfoca en quienes no declararon o demoraron la información obligatoria sobre activos digitales ante el IRS.

De cara a la temporada impositiva 2026 , el Gobierno advirtió que podrá avanzar con multas y embargos si detecta operaciones no informadas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que Bitcoin, stablecoins y NFT son propiedad gravable, sin importar la nacionalidad del contribuyente.

Qué billeteras virtuales puede confiscar el Gobierno

El IRS puede actuar sobre todas las billeteras virtuales vinculadas a operaciones con activos digitales que no hayan sido declaradas correctamente en la declaración de impuestos anual. Esto incluye compras, ventas, intercambios y pagos recibidos en criptomonedas por cualquier persona con obligación fiscal en EE.UU.

La omisión de estos datos constituye una infracción fiscal federal. Además, el formulario principal del impuesto exige informar si se realizaron operaciones con activos digitales, y responder de forma incorrecta puede derivar en multas de hasta u$s 660 por declaración y, en casos graves, en el embargo de la billetera virtual.

Cuál es el trámite obligatorio para evitar sanciones del IRS

El organismo recaudador indicó que todo ingreso en criptomonedas debe declararse en dólares, utilizando el valor justo de mercado al momento de la operación. Esto aplica tanto a salarios como a honorarios, premios o recompensas digitales.

Requisitos clave para declarar billeteras virtuales

Informar salarios en criptomonedas mediante el formulario W-2 , cuando corresponda.

Convertir los montos a dólares con un criterio de valuación consistente .

Aplicar impuestos federales, FICA y FUTA , si son exigibles.

ingresos por cuenta propia. Declarar ingresos cripto de trabajadores independientes como

Cumplir con este trámite es esencial para evitar multas y la confiscación de billeteras virtuales, una medida que puede alcanzar a ciudadanos y extranjeros que tributan en Estados Unidos.