El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recuerda en su sitio web oficial las obligaciones que todos los contribuyentes deben cumplir para evitar la imposición de multas, de cara al comienzo de una nueva temporada de presentación de impuestos.

Así, se enfatiza en la importancia de pagar en tiempo y forma los montos adeudados que figuran en la declaración, pues cuando no se respeten las fechas estipuladas, se aplicará una multa por falta de pago.

IRS castigará hogar por hogar a quienes no hagan esta operación

Quienes durante esta temporada no paguen los impuestos correspondientes al último año fiscal, tendrán que pagar una multa por atrasarse en los pagos.

El monto de impuestos a pagar es el total que figura en la declaración menos lo que ya se pagó a través de retenciones, los pagos estimados y todos los créditos permitidos.

“La multa no superará el 25% de tus impuestos impagados”, se indica.

La multa que podrá imponer IRS en estos casos no superará el 25% del impuesto adeudado. Fuente: archivo.

Información importante sobre este castigo del IRS

La sanción que se impone es del 0.5% de la deuda no pagada y aumentará mes por mes en el que no se realice esta operación, aunque no superará el 25%.

“Si presentaste tu declaración de impuestos a tiempo como persona y tienes un plan de pagos aprobado, la multa por no pagar se reduce al 0,25% mensual (o parcial) durante tu plan de pagos aprobado”, afirma IRS.

Temporada de impuestos 2026: cuándo inicia y cuándo finaliza

Según lo comunicó el pasado 8 de enero la agencia gubernamental, la temporada de impuestos 2026 inicia formalmente el lunes 26 de enero y finaliza el miércoles 15 de abril.

Antes de que finalice la primera quincena, todos los contribuyentes deberán pagar cualquier impuesto pendiente para evitar la acumulación de multas.

“Te enviamos un aviso o carta si debes la multa por falta de pago”, indica IRS.