La cuenta regresiva ya empezó para millones de personas en Estados Unidos. El IRS confirmó oficialmente que la temporada de impuestos 2026 comienza el 26 de enero, fecha a partir de la cual se podrán enviar las declaraciones federales de renta correspondientes al año fiscal 2025.

Para muchos hogares, el reembolso de impuestos no es solo un trámite administrativo: es una de las principales inyecciones de dinero del año y una herramienta clave para equilibrar las finanzas personales.

Reembolso de impuestos: una herramienta clave para millones de familias

El año pasado, el reembolso promedio del IRS rondó los 3.200 dólares, una cifra que permitió cubrir deudas, gastos médicos, alquileres atrasados o simplemente reforzar el ahorro.

El año pasado, el reembolso promedio del IRS rondó los 3.200 dólares. Imagen: archivo.

En un contexto de inflación persistente y aumento del costo de vida, el dinero del reembolso se volvió aún más relevante para la economía doméstica, especialmente entre trabajadores asalariados, familias con hijos y contribuyentes de ingresos medios.

¿Podría aumentar el reembolso del IRS en 2026?

Las proyecciones del sector financiero anticipan que el reembolso promedio podría crecer hasta 1.000 dólares adicionales en 2026, dependiendo de la situación individual de cada contribuyente.

Este posible aumento estaría explicado por:

Cambios en las retenciones de impuestos durante 2025 .

Ajustes en escalas fiscales y deducciones.

El impacto de créditos tributarios aún vigentes para familias y trabajadores independientes.

Por eso, revisar correctamente cada deducción y crédito puede marcar una diferencia significativa en el monto final a cobrar.

Ventajas de presentar la declaración apenas abra el sistema

Enviar la declaración desde el primer día trae beneficios concretos:

Permite recibir el reembolso más rápido , especialmente con depósito directo .

Reduce el riesgo de fraude fiscal o robo de identidad .

Da más margen para corregir errores si el IRS detecta inconsistencias.

En la mayoría de los casos, quienes presentan en forma electrónica y eligen depósito bancario reciben el dinero en menos de 21 días.

Qué conviene tener listo antes del 26 de enero

Para evitar demoras, es clave reunir con anticipación:

Formularios W-2 y 1099 .

Comprobantes de ingresos extra, trabajos freelance o inversiones.

Información bancaria actualizada.

Documentación para aplicar a créditos fiscales (hijos, educación, cuidado infantil, trabajo independiente).

Una preparación ordenada no solo acelera el trámite, sino que también reduce errores que pueden frenar el pago.