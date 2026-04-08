El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que el reembolso promedio de impuestos alcanzó los 3.521 dólares en lo que va de la temporada 2026, unos 350 dólares más que en el mismo período del año anterior. El dato surge del análisis de más de 88 millones de declaraciones individuales recibidas hasta el 27 de marzo, antes de la fecha límite del 15 de abril. El aumento responde, en parte, a los cambios fiscales impulsados por la administración Trump. La legislación aprobada en julio de 2025 introdujo recortes de impuestos para el año fiscal, pero el IRS no actualizó las tablas de retención salarial a tiempo. Como resultado, muchos trabajadores pagaron de más durante el resto del año y ahora recuperan ese excedente vía reembolso. El mecanismo es directo: la mayoría de los trabajadores son empleados en relación de dependencia, lo que significa que sus empleadores retienen impuestos de cada cheque de pago a lo largo del año. Cuando el Congreso aprueba recortes fiscales pero las tablas de retención no se ajustan de inmediato, los trabajadores siguen tributando según las tasas anteriores. Al presentar su declaración, recuperan la diferencia. A esto se suman nuevas deducciones habilitadas por la legislación vigente. Casi el 50% de las declaraciones presentadas en 2026 incluyeron al menos una de estas opciones: deducción por propinas, por horas extra, para adultos mayores o por intereses de créditos automotrices. Solo la deducción por horas extra fue reclamada en cerca de 20 millones de declaraciones, según datos oficiales del Tesoro. Quienes aún no completaron su declaración deben hacerlo antes del 15 de abril. El reembolso no es automático: se genera cuando el contribuyente declara formalmente y el IRS calcula la diferencia entre lo pagado y lo que correspondía. No presentar a tiempo puede retrasar el cobro o generar penalidades. El aumento promedio, sin embargo, tiene matices. La administración proyectó a comienzos de año que los contribuyentes podrían recuperar más de 1.000 dólares adicionales, pero los datos reales del IRS muestran una suba más acotada. De las aproximadamente 164 millones de declaraciones esperadas, solo se recibió algo más de la mitad. El impacto final varía según la situación fiscal de cada persona.