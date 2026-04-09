El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) -uno de los estados con más coches registrados en todo Estados Unidos- detalla en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que determinadas enfermedades pueden derivar en la revocación de una licencia de conducir o en la suspensión del derecho de tramitarla. De acuerdo con las autoridades, cuando ciertos indicadores en el historial médico se consideran un impedimento para la conducción segura, el carnet para conducir será revocado o se impondrán restricciones para circular. De acuerdo con lo especificado por el DMV de California, las siguientes enfermedades pueden resultar un impedimento al momento de conducir en el estado En estos casos, todos los conductores deben realizar pruebas adicionales o presentar formularios específicos que indiquen que su enfermedad no significará un peligro para sí mismos ni para otros al momento de circular. Es importante considerar que padecer estas enfermedades o afecciones no supone una revocación automática de la licencia de conducir, sino que, bajo ciertas circunstancias, si son consideradas peligrosas para la conducción podrían traer dicha consecuencia: “La diabetes puede provocar muchas enfermedades secundarias, como ceguera, daño nervioso, daño renal, enfermedades cardíacas, ictus y más”, afirma el DMV. En estos casos, para la emisión o renovación de un carnet de conducir se solicitará información adicional que revisará la Rama de Seguridad Vial. Si se determina que la condición médica puede afectar a la capacidad de conducir con seguridad, el DMV puede revocar el derecho a obtener una licencia. Las autoridades consideran que quienes padecen demencia moderada o grave no podrán conducir de forma segura por cómo afecta esta condición a ciertos aspectos claves de la conciencia, procesamiento cognitivo y coordinación. En estos casos, es necesario realizar un examen de conocimientos de seguridad vial y en ciertas circunstancias un examen de conducción especial. De aprobar las evaluaciones, el conductor volverá a ser examinado entre los 6 y los 12 meses posteriores. “Si las facultades del conductor están gravemente afectadas, o si están muy incapacitados mental y físicamente, el DMV puede tomar medidas como revocar la licencia”, se indica. En esta categoría se engloban trastornos como la epilepsia, las convulsiones por padecimiento de traumatismos, tumores, infecciones -entre otras- y también los trastornos del sueño, como narcolepsia. Dependerá entonces de la evaluación que el DMV realice del conductor si se otorgará una licencia con restricciones o si deciden revocar o suspender el permiso. El estándar del DMV es que el conductor cuente con una capacidad de visión 20/40 para la conducción segura. En caso de que esto no se cumpla, se necesitarán evaluaciones adicionales. “Si un examinador realiza un examen de conducir o un examen especial a un conductor con baja visión que ha tenido un desempeño peligrosamente malo y la condición hace que la persona no sea segura para conducir, el DMV puede revocar el permiso de conducir”, se afirma. Según lo indican las autoridades, bajo el Código de Vehículos de California (CVC) §§12806 y 12809 el DMV tiene autorización para no emitir ni renovar la licencia de conducir cuando se considera que esto puede representar un riesgo para la seguridad vial. El CVC §13953 autoriza en esa línea la suspensión o revocación inmediata por condiciones físicas o mentales que intervengan con una conducción segura. Finalmente, el CVC §13359 ampara la suspensión o revocación de licencias de conducir por cualquier motivo relacionado a la negativa de una licencia. Es importante considerar que cada estado tiene sus propias directrices sobre revocación de licencias de conducir por condiciones médicas.