De acuerdo con el calendario laboral oficial del Gobierno de los Estados Unidos, todos los bancos del país permanecerán cerrados durante 24 horas el próximo lunes 25 de mayo. Durante este periodo, las entidades financieras no ofrecerán atención al público, lo que impedirá la realización de ciertas operaciones o transacciones habituales. Esta disposición no se limita al sector bancario, ya que también abarca el cierre de comercios, supermercados, tiendas de ropa y locales de artículos generales, los cuales podrían optar por suspender su actividad. Los bancos de Estados Unidos cerrarán sus puertas el lunes 25 de mayo en conmemoración del Memorial Day, uno de los feriados federales más significativos del calendario norteamericano durante el cual se conmemora a los miembros del personal militar de Estados Unidos que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Durante esa jornada, las sucursales no atenderán al público. Sin embargo, los clientes podrán utilizar sin limitaciones los cajeros automáticos, la banca móvil y las plataformas online, que seguirán operando con normalidad a pesar del feriado. A raíz del feriado, los usuarios se verán obligados a posponer las gestiones que requieren la intervención del personal bancario. Entre estas se encuentran: