Cuando fallece el titular de una cuenta bancaria, los bancos confirman que los familiares deben seguir un procedimiento específico para acceder a los fondos. Este proceso no es automático y depende de cómo esté registrada la cuenta, por lo que actuar correctamente desde el inicio resulta clave. En Estados Unidos, el destino del dinero varía según si existen cotitulares, beneficiarios designados o si la cuenta debe pasar por un proceso judicial. Cada escenario implica requisitos distintos y puede definir si el acceso es inmediato o si se extiende durante meses. Conocer qué deben hacer los familiares en esta situación permite evitar bloqueos, demoras innecesarias y conflictos, además de reducir el riesgo de que los fondos queden inmovilizados. Los bancos indican que el primer paso es identificar el tipo de cuenta y las designaciones asociadas. A partir de eso, el procedimiento cambia de manera significativa y define si el acceso al dinero es inmediato o requiere intervención legal. En todos los casos, las entidades financieras exigen como requisito mínimo el certificado de defunción para iniciar cualquier gestión formal. Cuando no existen designaciones, los familiares deben iniciar un proceso sucesorio para acceder al dinero. Este trámite está supervisado por un tribunal y puede extenderse durante varios meses, dependiendo de la complejidad del caso. Durante este proceso, un juez determina quiénes son los herederos legales y autoriza a una persona —generalmente un albacea— a administrar los bienes. Recién con esa validación judicial el banco puede liberar los fondos y permitir su distribución. Sin este paso, las entidades no pueden habilitar el acceso al dinero, por lo que la sucesión se vuelve obligatoria en la mayoría de los casos sin beneficiarios ni cotitulares. Los especialistas recomiendan anticiparse para evitar complicaciones futuras. Mantener actualizados los beneficiarios y revisar periódicamente la titularidad de las cuentas puede hacer una diferencia importante en el acceso a los fondos. También resulta clave conservar la documentación en orden y accesible, ya que los bancos suelen exigir comprobantes claros para iniciar cualquier trámite. Una planificación adecuada no solo simplifica el proceso, sino que reduce el riesgo de conflictos familiares o demoras prolongadas.