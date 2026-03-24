Los cajeros automáticos o ATMs constituyen uno de los servicios bancarios más frecuentemente utilizados por aquellos que necesitan realizar operaciones financieras básicas en su vida cotidiana, tales como extracciones de efectivo o pagos de servicios. En este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha emitido una advertencia en su sitio web oficial sobre una situación que podría afectar el funcionamiento de este servicio, impidiendo a los usuarios llevar a cabo sus trámites a través de este medio. Las autoridades especifican que los apagones -ocasionados, por ejemplo, como consecuencia de clima extremo- pueden perjudicar el funcionamiento rutinario de los cajeros automáticos de la zona cuando no se cuenta o no es posible operar con un suministro alternativo. En estas circunstancias, hasta que el servicio no se normalice, los usuarios no podrán retirar o depositar efectivo, consultar saldo y movimientos o realizar transferencias, por ejemplo. Es posible que ciertos trámites puedan llevarse a cabo de manera alternativa mediante la banca online o las aplicaciones bancarias. Como estos sistemas requieren conectividad constante a la red eléctrica, los cortes de energía prolongados interfieren directamente con su actividad. Además de afectar el funcionamiento habitual de la actividad bancaria y los ATMs, los cortes de energía podrían: Los consejos generales proporcionados por las autoridades para enfrentar un corte de energía son: