El estado de Louisiana puso en marcha un sistema de multas de hasta 1.000 dólares para quienes arrojen basura en espacios públicos. La medida, que ya está en vigencia, marca un cambio drástico respecto al esquema anterior, que se limitaba a enviar cartas de advertencia. Ahora, cualquier persona puede recibir una sanción económica en el momento mismo en que cometa la infracción —incluso si el residuo cayó a la calle de forma accidental. El nuevo régimen sancionatorio entró en vigor hace dos semanas y ya generó sus primeros resultados: hay 15 casos agendados para el tribunal especializado en basura. Las autoridades estatales justifican la medida por la magnitud del problema: cada año recogen millones de piezas de basura en todo el territorio, y el sistema de alertas previo, que en el último año derivó en 870 cartas, demostró ser insuficiente para modificar conductas. El monto de la multa varía según la gravedad del hecho. La normativa establece tres niveles de infracción, cada uno con su propia escala de sanciones: Quienes reincidan en la conducta serán derivados a un programa de trabajo comunitario de ocho horas dedicado a la limpieza de residuos. Las autoridades habilitaron una línea directa para que cualquier ciudadano reporte infracciones: el número 855-LA-LITTER. Quienes denuncien deben firmar una declaración jurada, pero su identidad queda protegida. El infractor recibe la multa directamente por correo postal, sin saber quién lo reportó. La iniciativa se complementa con un programa educativo que ya está en marcha: se distribuyeron materiales en escuelas y se incorporaron preguntas sobre basura en los exámenes para obtener la licencia de conducir. Además, las autoridades evalúan un esquema de adopción de autopistas por parte de empresas privadas, que financiarían la limpieza de tramos de la interestatal a cambio de carteles publicitarios.