Una recomendación de la SSA indica qué se puede hacer cuando no se logra reunir la documentación necesaria.

La Administración del Seguro Social (SSA) explica en su sitio web oficial cuáles son las condiciones y los requisitos documentales para acceder a los beneficios de jubilación.

Sin embargo, si el solicitante no logra reunir toda la documentación requerida, la agencia recomienda iniciar el trámite de todas formas y presentar los documentos faltantes posteriormente.

¿Qué recomienda la SSA cuando el solicitante no logra reunir todos los documentos necesarios para jubilarse?

La SSA recomienda no retrasar la solicitud de beneficios de jubilación por no contar con toda la documentación requerida. El organismo permite iniciar el trámite y entregar los comprobantes faltantes más adelante.

Además, la agencia federal puede ayudar al solicitante a obtener los registros necesarios para completar la presentación.

El organismo permite iniciar el trámite y entregar los comprobantes faltantes más adelante. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué documentación se debe presentar para solicitar los beneficios de jubilación?

Los documentos requeridos dependen de las circunstancias personales de cada solicitante. La SSA puede pedir comprobantes para acreditar:

Número de Seguro Social: tarjeta del Seguro Social u otro registro que permita verificar el número.

Edad: certificado de nacimiento original o copia certificada por el organismo emisor.

Ciudadanía o estatus migratorio: quienes nacieron fuera de Estados Unidos deberán presentar documentación que acredite su situación migratoria o ciudadanía.

Servicio militar: copia de los documentos que acrediten el servicio, si prestaron funciones antes de 1968.

Ingresos laborales: copia del formulario W-2 del último año o de la declaración de impuestos sobre el trabajo independiente.

Además, el solicitante debe haber acumular 40 créditos como mínimo, equivalentes a aproximadamente 10 años de trabajo.

¿Qué puede suceder si se demora el inicio del trámite?

La SSA advierte que retrasar la solicitud puede provocar que el beneficiario pierda algunos pagos a los que podría tener derecho. Por este motivo, recomienda iniciar el trámite aunque todavía falten documentos y completar la presentación posteriormente.