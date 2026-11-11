Este formulario es utilizado para solicitar la apertura de una Trump Account junto con el aporte del programa piloto del Tesoro de los Estados Unidos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) habilitó el Formulario 4547 para que los padres y tutores puedan solicitar la apertura de las nuevas Trump Accounts, cuentas de inversión destinadas a menores de 18 años.

El programa contempla un aporte inicial de US$1,000 del Gobierno federal para los niños que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Para solicitar la apertura de una de estas cuentas, los padres o tutores deberán presentar el Formulario 4547 ante el IRS.

¿Qué es el Formulario 4547 del IRS?

El Formulario 4547 es un documento del IRS que permite a los padres, tutores u otras personas autorizadas solicitar la apertura de una Trump Account a nombre de un menor de 18 años.

A través de este formulario, se puede solicitar la creación de una cuenta de inversión para el menor y, si cumple con las condiciones establecidas, acceder al aporte inicial de US$1,000 del Gobierno federal.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) habilitó el Formulario 4547 para que los padres y tutores puedan solicitar la apertura de las nuevas Trump Accounts, cuentas de inversión destinadas a menores de 18 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué son las Trump Accounts?

Las Trump Accounts son cuentas individuales de jubilación tradicionales (IRA) creadas especialmente para menores de edad.

El dinero depositado se invierte en fondos que siguen índices de empresas estadounidenses , como determinados fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa (ETF) que cumplen con los requisitos del programa.

El menor es el titular de la cuenta, mientras que sus padres, tutores u otros adultos autorizados pueden administrarla durante su minoría de edad. Además, las cuentas pueden recibir aportes del Gobierno federal, empleadores, familiares y otras fuentes habilitadas.

Los fondos permanecen invertidos durante el período de crecimiento, que finaliza el 31 de diciembre del año anterior a aquel en el que el beneficiario cumple 18 años.

¿Cómo se puede acceder al aporte de US$1,000 y cuáles son los requisitos?

El Departamento del Tesoro ofrece un aporte inicial de US$1,000 para los menores que cumplan con las condiciones del programa. Para acceder a este beneficio, se deben reunir los siguientes requisitos:

Haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Ser ciudadano estadounidense.

Tener un número de Seguro Social (SSN) válido.

No haber recibido previamente una contribución inicial del programa.

Cumplir con la condición de hijo calificado de la persona autorizada que solicita el aporte.

Para solicitar la contribución inicial del Gobierno federal, se debe marcar la línea 7 de la Parte III del Formulario 4547.

Existen dos vías para presentar este documento. La primera es enviarlo por correo postal a la dirección indicada en la página oficial de IRS, junto con la declaración de impuestos correspondiente al año fiscal en el que se realiza la inscripción.

La segunda opción es presentar el Formulario 4547 de manera electrónica junto con la declaración de impuestos del mismo año fiscal.