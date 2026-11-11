El monto depende del parentesco, la edad y los aportes que realizó la persona fallecida (Fuente: Shutterstock).

La muerte de un familiar puede dejar a sus seres queridos sin una fuente importante de ingresos. Para evitar que pierdan toda esa cobertura económica, la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos contempla beneficios para sobrevivientes, un programa que permite a cónyuges, excónyuges, hijos y algunos padres recibir una parte de la jubilación que le habría correspondido al trabajador fallecido.

El porcentaje puede alcanzar el 100% de la prestación original para ciertos cónyuges, mientras que los hijos generalmente reciben el 75%. Sin embargo, no todos califican automáticamente : hay requisitos de edad, estado civil, parentesco y dependencia económica que deben cumplirse para acceder al dinero.

Quiénes pueden cobrar la jubilación de un familiar fallecido

La SSA establece que los beneficios para sobrevivientes están destinados a determinados integrantes de la familia de una persona que trabajó y pagó impuestos al Seguro Social antes de morir.

Los grupos que pueden acceder a estos pagos son:

Cónyuges sobrevivientes : pueden solicitar beneficios desde los 60 años, o desde los 50 si tienen una incapacidad.

Excónyuges : pueden calificar si estuvieron casados durante al menos 10 años y cumplen las demás condiciones del programa.

Hijos : pueden recibir dinero si son menores de edad, todavía estudian o tienen una incapacidad que comenzó antes de los 22 años.

Padres dependientes: pueden solicitarlo si tienen 62 años o más y recibían apoyo económico de su hijo fallecido.

La Administración también contempla situaciones especiales: un cónyuge sobreviviente puede calificar a cualquier edad si tiene bajo su cuidado al hijo del trabajador fallecido que sea menor de 16 años o que tenga una incapacidad y reúna las condiciones del programa.

Qué porcentaje de jubilación puede cobrar un cónyuge sobreviviente

El porcentaje que recibe un cónyuge depende principalmente de la edad que tenga cuando solicite los beneficios. Cuanto más espere para iniciar el trámite, mayor puede ser el pago mensual.

Según la SSA, los pagos comienzan en 71,5% del beneficio del trabajador fallecido y aumentan progresivamente, por ejemplo:

A los 60 años: puede recibir desde el 71,5%.

A los 61 años: puede obtener más del 75%.

A los 63 años: puede recibir más del 80%.

A los 65 años: puede alcanzar más del 90%.

Entre los 66 y 67 años: puede obtener hasta el 100%, cuando alcanza la plena edad de jubilación para sobrevivientes que le corresponde.

El porcentaje puede alcanzar el 100% de la prestación original para ciertos cónyuges, mientras que los hijos generalmente reciben el 75%. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La edad exacta para recibir el beneficio completo depende del año de nacimiento del solicitante. También existen condiciones particulares para quienes tienen una incapacidad. En estos casos, el cónyuge sobreviviente puede comenzar a recibir los pagos desde los 50 años, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por el Seguro Social.

Cuánto dinero pueden recibir los hijos de una persona fallecida

Los hijos elegibles pueden cobrar el 75% del beneficio básico que le correspondía al padre o la madre fallecidos. Para acceder, generalmente deben ser solteros y cumplir alguna de estas condiciones:

Tener 17 años o menos.

Tener entre 18 y 19 años y asistir a una escuela primaria o secundaria (K-12) a tiempo completo.

Tener cualquier edad si desarrollaron una incapacidad antes de cumplir los 22 años.

La SSA también contempla determinados casos de hijastros, hijos adoptados, nietos y otros familiares que cumplan las condiciones del programa.

Sin embargo, hay un límite importante: el máximo de beneficios familiares. Esto significa que, si varios integrantes de una misma familia reciben pagos basados en el historial del fallecido, la agencia puede reducir proporcionalmente los montos para no superar el tope permitido. Los excónyuges elegibles no cuentan para ese límite familiar.

Cómo solicitar los beneficios para sobrevivientes de SSA

Los beneficios para sobrevivientes no se solicitan mediante el trámite habitual de jubilación por internet. Los familiares deben comunicarse con la SSA para iniciar el proceso y conocer los documentos necesarios. Durante el trámite, pueden solicitar información como:

Número de Seguro Social del solicitante y del trabajador fallecido.

Fecha y lugar de nacimiento.

Certificado de defunción.

Información sobre matrimonios y divorcios anteriores.

Datos de los hijos que podrían tener derecho a los beneficios.

Información bancaria para establecer el depósito directo.

La agencia permite programar una cita telefónica o presencial. El servicio está disponible de lunes a viernes, generalmente de 8 a. m. a 7 p. m., en la mayoría de las zonas horarias de Estados Unidos.

Una vez aprobada la solicitud, el primer pago se recibe un mes después del mes elegido para comenzar a cobrar los beneficios.