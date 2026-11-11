El Crédito por Ingreso del Trabajo es un beneficio tributario pensado para las personas y familias que trabajan pero tienen ingresos bajos o moderados. (Fuente: Shutterstock | Canva).

El IRS publicó los ajustes por inflación para el año fiscal 2027 y, entre ellos, confirmó el aumento de uno de los beneficios más valiosos para los trabajadores de bajos y medianos ingresos: el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC).

Para el año que viene, el monto máximo trepa a 8,496 dólares, y lo mejor es que se trata de un crédito reembolsable, es decir, dinero que puede volver al bolsillo en forma de reembolso.

Qué es el EITC

El Crédito por Ingreso del Trabajo es un beneficio tributario pensado para las personas y familias que trabajan pero tienen ingresos bajos o moderados. Su gran ventaja es que es reembolsable: si el crédito es mayor que el impuesto que la persona debe, la diferencia se devuelve como reembolso en efectivo. Se puede cobrar aun cuando no haya impuesto a pagar, siempre que se presente la declaración.

IRS confirmó que pagará hasta 8,496 dólares a todas las personas que califiquen al crédito

El monto del crédito depende, sobre todo, de la cantidad de hijos calificados. Según la tabla oficial del IRS para el año fiscal 2027, los máximos son:

Sin hijos: hasta 685 dólares.

Con un hijo: hasta 4,573 dólares.

Con dos hijos: hasta 7,552 dólares.

Con tres o más hijos: hasta 8,496 dólares.

Ese tope de 8,496 dólares para las familias más numerosas es, justamente, el valor más alto, y representa una suba respecto de los 8,231 dólares que regían en 2026.

Hasta qué ingreso se puede cobrar

El crédito está dirigido a ingresos bajos y medianos, así que se reduce a medida que sube el ingreso y desaparece al superar ciertos topes. Para el año fiscal 2027, el ingreso máximo con el que todavía se puede recibir algo de crédito es:

Con tres o más hijos : 72,512 dólares si se declara como casados en conjunto, o 65,002 dólares para los demás estados civiles.

Con dos hijos : 68,029 dólares (casados en conjunto) o 60,519 dólares (otros).

Con un hijo : 60,787 dólares (casados en conjunto) o 53,277 dólares (otros).

Sin hijos: 27,684 dólares (casados en conjunto) o 20,164 dólares (otros).

Hay, además, un límite para los ingresos por inversiones: si superan los 12,600 dólares en 2027, la persona queda directamente fuera del crédito, sin importar lo demás.

Para cobrarlo, hay que presentar la declaración (Formulario 1040) y, si hay hijos calificados, el Anexo EIC (Schedule EIC).

Cuáles son los requisitos para calificar

Más allá del ingreso, para reclamar el EITC hay que cumplir varias condiciones:

Tener ingresos por trabajo (en relación de dependencia o por cuenta propia); no sirven solo los ingresos pasivos.

Contar con un número de Seguro Social válido para trabajar: lo deben tener la persona, su cónyuge (si declara en conjunto) y cada hijo calificado.

Ser ciudadano estadounidense o extranjero residente durante todo el año.

No superar el límite de ingresos por inversiones.

Por lo general, no declarar como “casado que presenta por separado” (salvo excepciones puntuales).

Si no se tienen hijos calificados, cumplir además con un rango de edad (en general, entre 25 y 64 años) y requisitos de residencia.

Cuándo y cómo se cobra

Estos montos corresponden al año fiscal 2027, es decir, se aplican a la declaración de impuestos que se presenta a comienzos de 2028. Para cobrarlo, hay que presentar la declaración (Formulario 1040) y, si hay hijos calificados, el Anexo EIC (Schedule EIC), aunque la persona no esté obligada a declarar por su nivel de ingresos.