El crédito por hijo tendrá un máximo de US$2,300 para el año fiscal 2027.

El crédito tributario por hijo tendrá un monto máximo de US$2,300 para el año fiscal 2027, según anunció el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Dentro de ese beneficio, hasta US$1,800 podrán ser reembolsables para quienes cumplan las condiciones correspondientes.

La actualización fue comunicada el 5 de noviembre de 2026, como parte de los ajustes anuales por inflación de casi 70 disposiciones tributarias. Los dos límites aumentarán US$100 respecto de los valores correspondientes a 2026.

Cuánto aumentará el crédito por hijo en 2027

El anuncio oficial del IRS establece que el máximo del crédito pasará de US$2,200 a US$2,300. Por su parte, el límite que puede ser reembolsable subirá a US$1,800.

Los US$1,800 forman parte del crédito, por lo que no se suman a los US$2,300. Además, se trata de importes máximos y no de una suma garantizada para cada familia.

Qué significa que una parte pueda recibirse como reembolso

El crédito tributario por hijo permite reducir el impuesto federal sobre los ingresos que debe pagar un contribuyente elegible. Su componente reembolsable se conoce como Crédito Tributario Adicional por Hijos.

Según la explicación del IRS sobre el beneficio, determinados contribuyentes pueden recibir un reembolso cuando el crédito supera su obligación tributaria. El acceso y el importe dependen de las condiciones de elegibilidad y del cálculo correspondiente.

Por qué el aumento de 2027 se aplicará en las declaraciones de 2028

El año fiscal y el año de presentación de la declaración son distintos. Los nuevos valores corresponden al año fiscal 2027, cuya declaración se presenta normalmente durante 2028.

La parte reembolsable del crédito llegará hasta US$1,800 para quienes cumplan los requisitos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El IRS aclara que los ajustes anunciados se aplicarán, en general, a las declaraciones presentadas en ese último año. En consecuencia, estos nuevos montos no corresponden a las declaraciones del año fiscal 2026 que se presentarán en 2027.

El aumento forma parte del ajuste anual por inflación. El monto que podrá recibir cada contribuyente dependerá de su situación y de los requisitos del crédito.