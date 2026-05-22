No todos los beneficiarios reciben la misma cantidad: se presentan categorías con pagos menores

En California, el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) se complementa con un suplemento estatal que incrementa significativamente los montos. No todos los beneficiarios reciben la misma cantidad: se presentan categorías con pagos menores y otras que alcanzan cifras elevadas, superando en 2025 más de 38.000 dólares anuales en situaciones específicas.

En Estados Unidos, operan programas de asistencia que aseguran ingresos mensuales a personas de escasos recursos, adultos mayores y aquellos que enfrentan alguna discapacidad. Estos depósitos directos, acreditados en cuentas bancarias, se ajustan de acuerdo a la situación particular de cada beneficiario.

Estados Unidos depositará más de 38.000 dólares en las cuentas bancarias de quienes cumplan con estos requisitos

SSI: ¿Qué categorías permiten recibir más de 38.000 dólares en EE.UU.?

La suma más alta corresponde a las parejas en la modalidad de cuidado fuera del hogar sin fines médicos, es decir, quienes reciben atención en establecimientos residenciales que no son hospitales ni clínicas. Allí, el pago mensual asciende a 3.198 dólares, lo que se traduce en más de 38.300 dólares anuales. En contraste, un soltero en esa misma categoría percibe aproximadamente 1.599 dólares por mes (cerca de 19.200 dólares anuales).

El SSI en California distingue diferentes escenarios de pago: personas solteras, matrimonios, niños con discapacidad y beneficiarios que viven en hogares propios, en casas de terceros o en centros de cuidado . Cada categoría posee un monto específico.

SSI en California 2025: tabla de pagos y montos

Soltero - cuidado fuera del hogar sin fines médicos: Pago mensual 2025: USD 1.599, Pago anual estimado: USD 19.188.

USD 1.599, USD 19.188. Pareja - vida independiente: Pago mensual 2025: USD 2.057, Pago anual estimado: USD 24.684.

USD 2.057, USD 24.684. Niño con discapacidad: Pago mensual 2025: USD 1.064, Pago anual estimado: USD 12.768.

USD 1.064, USD 12.768. Soltero - vida independiente: Pago mensual 2025: USD 1.206, Pago anual estimado: USD 14.472.

USD 1.206, USD 14.472. Pareja - cuidado fuera del hogar sin fines médicos: Pago mensual 2025: USD 3.198, Pago anual estimado: USD 38.376.

Categoría Pago mensual 2025 Pago anual estimado Soltero - vida independiente USD 1.206 USD 14.472 Soltero - cuidado fuera del hogar sin fines médicos USD 1.599 USD 19.188 Pareja - vida independiente USD 2.057 USD 24.684 Pareja - cuidado fuera del hogar sin fines médicos USD 3.198 USD 38.376 Niño con discapacidad USD 1.064 USD 12.768

Estados Unidos depositará más de 38.000 dólares en las cuentas bancarias de quienes cumplan con estos requisitos.

SSI en California: requisitos para calificar

El programa está destinado a personas con ingresos y recursos limitados que, además, cumplan con condiciones específicas:

Edad o condición: ser mayor de 65 años , o tener una discapacidad o ceguera (incluye adultos y niños).

Recursos económicos: poseer menos de 2.000 dólares en bienes si es soltero, o menos de 3.000 dólares si es una pareja. No se contabiliza la vivienda propia ni, generalmente, el vehículo principal.

Residencia: vivir legalmente en vivir legalmente en Estados Unidos y aplicar a todos los beneficios para los que se tenga derecho.

Ventajas adicionales

Quienes tienen acceso al SSI en California frecuentemente obtienen:

Medi-Cal , el programa estatal de cobertura médica.

CalFresh (SNAP) destinado a la asistencia alimentaria.

Servicios comunitarios que incluyen apoyo, cuidado personal y salud mental.

Preguntas frecuentes (FAQ): guía rápida y respuestas clave

¿Qué pasa si tengo otros ingresos?

El monto puede reducirse según los ingresos que tenga el beneficiario, puesto que no todos obtienen la cifra máxima divulgada.

¿Cuándo se realizan los depósitos del SSI?

El pago se acredita el primer día de cada mes, a menos que coincida con un fin de semana o un feriado, en cuyo caso se adelanta.