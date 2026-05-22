Desde hace aproximadamente un año, a nivel nacional rige en Estados Unidos la ley Real ID, que exige la presentación de documentos emitidos bajo sus estándares para ciertos fines, como abordar vuelos nacionales.

En ese sentido, la licencia de conducir Real ID es una de las alternativas más populares, aunque para ser tramitada, será fundamental poder acreditar la presencia legal en el país con determinados documentos que acrediten este estatus.

Bloquearán la licencia de conducir a todas las personas que no puedan demostrar presencia legal

Cuando se quiere tramitar una Real ID en Estados Unidos, todos los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) solicitarán, como mínimo, los siguientes datos y documentos

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Número del Seguro Social

Dos pruebas de dirección de residencia principal

Cualquier documento que sea prueba de estatus legal en el país

Cuando no se pueda cumplir con alguna de estas condiciones, ni licencias ni tarjetas de identificación Real ID serán emitidas por las autoridades.

Quienes no puedan probar su estatus legal, no podrán solicitar una Real ID. Shutterstock

“Los estados pueden imponer requisitos adicionales, así que consulta la página web de la agencia de licencias de conducir de tu estado antes de visitarlos en persona para obtener orientación y asistencia adicional”, especifica la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

Cuál es el fin de esta medida que tomó Estados Unidos

La ley Real ID fue aprobada en 2005 por el Congreso para establecer estándares comunes de seguridad a todos los estados al momento de emitir licencias de conducir o tarjetas identificatorias.