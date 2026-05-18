La ley HB 1226, un nuevo proyecto de ley de Illinois, busca modificar el código vehicular mediante la implementación de requisitos adicionales para la renovación de las licencias de conducir. Esta iniciativa se dirige principalmente a los adultos mayores de 75 años, con el propósito de facilitar el proceso de actualización de sus licencias. Se establece que los adultos mayores deberán cumplir con normas específicas que podrían influir en el procedimiento de renovación, asegurando así una mayor atención a su seguridad y la de los demás en las vías públicas. En base a los criterios de seguridad vial, las autoridades de Illinois impulsaron una nueva iniciativa para que los adultos mayores de 75 años realicen una prueba práctica de manejo en la renovación de las licencias, que varía en función de los distintos grupos de edad. A continuación, se presentan las modificaciones de la ley en función de los distintos grupos de edad: El proyecto de ley no solo introduce nuevas obligaciones en los exámenes prácticos de manejo, sino que también promueve la inclusión de preguntas actualizadas sobre las recientes normas de tránsito en los exámenes teóricos. Este enfoque se centra especialmente en las normativas que afectan a ciclistas, con el propósito de alinear la legislación con las nuevas realidades urbanas y de movilidad.