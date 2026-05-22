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El Texas Department of Public Safety (DPS) mantiene publicado en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que todos los conductores de Texas deben cumplir para poder renovar su licencia de conducir online.
En estos casos, no sólo es necesario presentar toda la documentación necesaria, sino encontrarse dentro del rango etario donde este trámite está permitido, pues de lo contrario, será necesario optar por alguna vía alternativa.
Texas prohibirá renovar la licencia de conducir a quienes tengan esta edad, incluso si presentan todos los papeles
Para poder renovar la licencia de conducir online, es requisito excluyente tener menos de 79 años, caso contrario, el solicitante no se considerará elegible para actualizar su carné de esta manera incluso si cumple con el resto de documentos y requisitos, por lo que deberá consultar por la renovación en persona.
Además, será necesario que cumpla con requisitos como
- Haber renovado su última licencia de conducir en persona
- Estar renovando un carné de conducir clase C, M o CM o cualquier licencia de clase CDL
- Que la licencia caduque en un plazo de 2 años o que lleve caducada menos de ese tiempo
- Se tiene más de 18 o 18 dentro de 30 días
- No se vio afectada ni la visión, ni la salud física y mental no afectaron la capacidad de conducir del solicitante
- Se tiene un certificado médico válido registrado
- La licencia que se está renovando es válida y no hay órdenes de arresto ni multas pendientes
- Se es ciudadano estadounidense con un número del Seguro Social en el historial
Documentos que se deben presentar para renovar la licencia de conducir
Quienes cumplan con todos los criterios de elegibilidad tendrán que tener
- El carné de conducir más reciente
- Una dirección de correo electrónico para recibir la licencia de conducir temporal
- Una tarjeta de crédito válida (MasterCard, Visa, Discover o American Express)
- Los últimos 4 dígitos de la Seguridad Social
Para tramitar este documento de forma online será necesario clicar aquí.