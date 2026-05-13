En el estado de Maryland, familias seleccionadas reciben depósitos automáticos de u$s 1.000 cada mes como parte de un programa piloto de ingreso básico garantizado lanzado en agosto de 2025 por el condado de Howard, en asociación con el Community Action Council (CAC). Los pagos no exigen contraprestación laboral, pruebas de consumo ni requisitos adicionales una vez que las familias fueron seleccionadas y continuarán depositándose en sus cuentas bancarias hasta agosto de 2026. El programa cubre residentes de Columbia, Laurel, Elkridge y Savage. Al concluir el ciclo de doce meses, cada familia habrá recibido aproximadamente u$s 12.000 en asistencia directa. Junto con los cheques mensuales, los beneficiarios también acceden a servicios de acompañamiento y sesiones de orientación financiera. Las familias que participan del programa fueron seleccionadas antes de su lanzamiento y debieron cumplir una serie de criterios establecidos por el condado de Howard y el CAC. No se trata de un programa abierto en este momento, pero conocer sus condiciones permite anticiparse a futuras convocatorias similares. Para ser elegibles, las familias debieron reunir todos los requisitos al momento de la postulación: Los cheques de u$s 1.000 se depositan automáticamente cada mes sin que los beneficiarios deban realizar ningún trámite adicional. El próximo pago corresponde a mayo de 2026 y las distribuciones continuarán en junio, julio y agosto, cuando concluye el programa. A diferencia de los beneficios tradicionales, los ingresos no se reducen si la familia mejora su situación económica durante el período. El condado de Howard espera que, al finalizar el piloto, las familias participantes hayan logrado mantener su vivienda de forma estable, incrementar sus ingresos, generar ahorros o inversiones y mejorar sus habilidades de presupuesto. Los datos recopilados durante el programa servirán para evaluar la posibilidad de extender o ampliar iniciativas similares en la región.