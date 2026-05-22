El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la creación de una nueva unidad dedicada a evaluar los antecedentes de inmigrantes que ya son titulares de la residencia permanente legal.

Estados Unidos está implementando una nueva estrategia migratoria que se propone crear una unidad específica dentro del sistema federal qu e se dedicará a investigar el historial de los inmigrantes en busca de algo que pueda derivar en la activación de un proceso de deportación.

Para ello, el Citizenship and Inmigration Service (USCIS) revisará los expedientes para encontrar irregularidades o antecedentes. Ya hay casos detectados y al menos 50 titulares de residencia permanente fueron identificados para ser deportados.

El Citizenship and Inmigration Service (USCIS) revisará los expedientes para encontrar irregularidades o antecedentes. uscistrumpusa

Por una nueva actualización del USCIS, Estados Unidos deportará a todos estos inmigrantes: ¿En qué consiste la nueva estrategia?

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó la creación de una nueva unidad dedicada a evaluar los antecedentes de inmigrantes que ya son titulares de la residencia permanente legal.

Se estima que al menos 50 titulares de la Green Card ya fueron identificados para ser deportados por las revisiones de la nueva estructura. Hasta principios de mayo, aproximadamente 2800 personas fueron revisadas y algunas aún continúan bajo evaluación.

Según indican medios como The New York Times, cerca del 80% de los expedientes fueron cerrados sin tomar medidas y más de 500 casos todavía siguen abiertos.

¿Cuál es la nueva unidad del USCIS que ejecutará esta estrategia?

La nueva unidad se denomina “Tactical Operations Division”, dentro de la que se incluirán distintas áreas especializadas:

“LPR Operations”, enfocada en residentes permanentes legales

“Denaturalization”, dedicada a revisar procesos de naturalización

“Refugee Revetting”, destinada a refugiados

Ya es oficial: ¿Qué tipo de inmigrantes corren peligro de ser deportados en Estados Unidos?

Las personas a las que apunta este programa son particularmente inmigrantes arrestados o condenados por diversos delitos. Entre los más comunes se encuentran:

Agresiones sexuales

Violencia doméstica

Conducción bajo efectos del alcohol

Posesión de elementos vinculados al consumo de drogas