El Servicio de Impuestos Internos (IRS) indica en su sitio web oficial a todos los deudores y sus familiares cuales pueden ser las consecuencias de haber recibido un “Aviso Final de Intención de Embargo y su derecho a una Audiencia” y no contestar con urgencia.

Es importante destacar que, si se envía este aviso y el bien que se determinó embargar son las cuentas bancarias, cuando el moroso es signatario de un familiar no sólo están en riesgo sus propios fondos, sino también los de su ser querido.

En ese sentido, es esencial responder el aviso con prontitud y trabajar lo antes posible en un plan que permita evitar esta medida.

Qué sucede si IRS bloquea las cuentas bancarias de un contribuyente

El embargo se aplica desde la fecha y hora en la que se entrega. Desde ese momento, las cuentas bancarias se congelan de forma automática y, salvo que la penalización se levante porque la deuda fue saldada por otro motivo que impida llevarla a cabo, pasado el período de espera los fondos se sustraerán.

De acuerdo con el Código de Impuestos Internos (IRC), se exige que la agencia aguarde un plazo de 21 días -donde los fondos serán inutilizables- antes de poder llevar a cabo la acción y sustraer los fondos.

Este tiempo tiene como objetivo brindar a los contribuyentes tiempo específico para comunicarse con el IRS y establecer un plan para pagar el impuesto o notificar cualquier tipo de error.

IRS puede embargar los fondos del familiar de un deudor si éste figura como signatario. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En qué situaciones este bloqueo puede afectar a un familiar de un contribuyente deudor

IRS puede embargar los fondos de la cuenta bancaria de un familiar deudor siempre que el contribuyente perjudicado por la medida figure oficialmente como signatario.

Qué debe hacer el familiar para liberarse de la medida del IRS

Para resolver estos casos, es necesario que el titular legal se comunique con la agencia al número indicado en el Formulario 668-A y explique detalladamente por qué los fondos en realidad son de su pertenencia, y no del contribuyente.