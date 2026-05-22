El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió una alerta por un fuerte temporal que podría extenderse durante dos días consecutivos en distintas regiones del país. El fenómeno estará acompañado por lluvias intensas, tormentas severas y ráfagas de viento que superarían las 52 mph.

El Centro de Predicción Meteorológica (WPC) advirtió que el sistema avanzará con abundante humedad e inestabilidad atmosférica. Esto podría provocar inundaciones repentinas, actividad eléctrica frecuente y acumulados importantes de agua en pocas horas.

El NWS alerta por tormentas severas y lluvias torrenciales

Los meteorólogos indicaron que las precipitaciones más fuertes se concentrarán entre sectores del sur y parte de la costa este de Estados Unidos. Varias áreas ya permanecen bajo vigilancia por tormentas severas.

El NWS anunció la llegada de fuertes tormentas para el fin de semana. Imagen ilustrativa ChatGPT

Las tormentas más intensas podrían generar ráfagas destructivas de viento, caída de granizo y anegamientos urbanos. Además, existe riesgo de crecida rápida de arroyos y problemas de circulación en rutas.

Cuáles son las zonas con mayor riesgo por el temporal

Los pronósticos ubican las mayores probabilidades de lluvias intensas en Texas y otros estados del sur del país. Algunas ciudades podrían registrar tormentas persistentes durante 48 horas seguidas.

El WPC explicó que la principal preocupación será la acumulación rápida de agua en zonas urbanas. Por este motivo, recomendaron seguir las alertas oficiales y evitar circular por calles inundadas.

El diluvio del siglo podría dejar inundaciones y cortes de energía

El sistema también estará acompañado por fuertes ráfagas de viento que podrían superar las 52 mph en sectores aislados. Esto aumenta la posibilidad de caída de árboles y cortes temporales del suministro eléctrico.

Los especialistas señalaron que las condiciones más severas se desarrollarían durante las próximas horas y podrían mantenerse activas hasta el fin de semana.