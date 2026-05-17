Una iniciativa local volvió a captar la atención por ofrecer un beneficio poco habitual: pagos mensuales de 1,000 dólares entregados directamente a familias seleccionadas, sin obligación de justificar en qué se usa el dinero. El programa, que se desarrolla en Maryland, forma parte de una estrategia de ingreso básico garantizado, un modelo que gana terreno en distintas ciudades del país como alternativa para aliviar el impacto de la inflación y brindar mayor estabilidad económica. La asistencia está destinada a un grupo reducido de familias del condado de Howard, una jurisdicción ubicada en Maryland que decidió avanzar con este programa piloto junto a organizaciones comunitarias locales. En esta etapa, el beneficio alcanza a apenas 20 hogares, seleccionados entre cientos de postulantes. Los requisitos principales incluyeron: La meta, explicaron las autoridades, es evitar que familias vulnerables entren en una crisis financiera más profunda. Uno de los puntos que diferencia este programa de otras ayudas estatales es que el dinero llega sin restricciones. Eso significa que cada familia puede decidir libremente cómo utilizarlo según sus necesidades más urgentes. Entre los destinos más frecuentes aparecen: Para muchos especialistas, este tipo de asistencia directa permite que los hogares recuperen margen económico y reduzcan el estrés financiero diario. Por ahora, no. El proceso de inscripción ya cerró y las autoridades confirmaron que no hay nuevas vacantes disponibles para esta edición del programa. Sin embargo, el condado analizará los resultados del plan durante 2026 para definir si extiende la iniciativa o suma nuevos beneficiarios en el futuro.