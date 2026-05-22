En la apertura de mercados de este viernes, 22 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 58.79 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.32%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización retrocedió -1.16% en la última semana y acumula -2.70% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida con una caída reciente moderada.

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Conocé la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

La variación de del Peso dominicano durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Peso dominicano fue del 8.14%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 11.04% registrada, sugiriendo que en el último año ha tenido muchas más variaciones.

La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un repunte en su valor en comparación con las jornadas anteriores. Este aumento, observado durante dos días consecutivos, indica un fortalecimiento de la moneda.

El análisis sugiere que este comportamiento al alza podría estar vinculado a factores económicos favorables, generando confianza entre los inversores y respaldando la estabilidad del peso en el mercado.

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¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso dominicano en Estados Unidos?

Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Recomendaciones para cambiar o comprar peso dominicano en USA

para finalizar, compara tipos de cambio y comisiones entre bancos y cajeros, evita casas de cambio en aeropuertos, usa tarjetas sin comisión por transacciones en el extranjero, rechaza la conversión dinámica y lleva algo de efectivo para gastos menores.