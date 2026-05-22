Gracias a las plataformas de streaming, como Netflix, Amazon Prime, Disney+ y HBO Max, los usuarios de todo el mundo cuentan con una gran variedad de películas y series para disfrutar en su tiempo libre.

Sin embargo, escoger qué producción se vuelve difícil por el amplio catálogo disponible. Por ello, Amazon Prime ofrece la lista de las 10 series más vistas del miércoles 20 de mayo para que elijas la que más de adapta a tus gustos.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

5_ A pesar de ti (Regretting You) Morgan, una madre joven, procura que su hija Clara, de 16 años, no repita sus errores: quedar embarazada y casarse demasiado pronto, lo que la obligó a postergar sus propios sueños. La tirante relación entre madre e hija solo halla tregua en Chris, esposo de Morgan y padre de Clara. Sin embargo, esa calma se quiebra cuando un accidente trágico y extraño desencadena consecuencias devastadoras para ambas.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

6_ Gru 4. Mi villano favorito (Despicable Me 4) Gru, Lucy y sus hijas —Margo, Edith y Agnes— reciben a un nuevo integrante en la familia: Gru Junior, que parece llegar para complicarle la vida a su padre. En esta ocasión, Gru deberá medirse con su nuevo archienemigo, Maxime Le Mal y con su elegante y malvada novia, Valentina, lo que forzará a la familia a huir. Cuarta entrega de “Gru, mi villano favorito”.

7_ Invencible (INVINCIBLE) Mark Grayson parece un chico común, salvo porque su padre es el superhéroe más poderoso del mundo. Poco después de cumplir 17 años, Mark empieza a manifestar sus propias habilidades y pasa a entrenarse bajo la guía de su padre.