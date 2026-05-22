“Algunos dicen que las encuestas son una foto, bueno si es una foto y está movida, a mí no me gusta salir movido (…) Me gusta que me saquen bien. Aunque la cara no la pueda cambiar, pero salir bien en la foto”, dijo el ministro Castillo.

La última encuesta de Factum registró un descenso de la aprobación con respecto al bimestre anterior. La desaprobación era de 41% y subió al 46%, mientras que la aprobación era de 37% y cayó al 29%. Los juicios intermedios pasaron de 21% a 24%.

Días antes, la encuestadora Equipos Consultores había revelado cifras similares. En esta encuesta la desaprobación de 40% subió al 48% y la aprobación de 33% bajó al 27%. Los juicios intermedios casi no variaron: pasaron de 24% a 23%.

“La autocrítica necesaria”

En ese sentido, el ministro Castillo expresó preocupación por estas cifras. “Lo que tenemos que hacer es la autocrítica necesaria para saber en dónde estamos cometiendo algún error, en dónde estamos comunicando mal y en dónde tenemos carencias. Esa es la señal que tenemos que recoger”, dijo.

“A mí me gustaría que este análisis con más elementos arriba de la mesa lo podamos discutir en un Consejo de Ministros y tomar la medida más importante”, sentenció.

El presidente Orsi ya había expresado preocupación por la caída en la aprobación. “Evidentemente, si hay gente que no está muy conforme es porque hay algo que no está saliendo bien”, señaló el mandatario.

En el mismo sentido se expresó la vicepresidenta Carolina Cosse. En su opinión, “quizás” desde el gobierno no se transmitió “el grado de degradación de varias cuestiones que encontró cuando tomó las riendas”.