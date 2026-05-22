La cotizacióndel Peso colombiano este viernes 22 de mayo en Estados Unidos es de 3,681.61 USD. Dicho costo presenta una variación del -1.16% en comparación con la jornada anterior.

La cotización del peso colombiano registró una variación de -3.05% en la última semana y de -6.14% en el último año, indicando una tendencia bajista.

Adiós a trampas digitales: México va contra ‘cargos ocultos’ en bancos y fintech

Conocé la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 11.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.94%.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un incremento constante en su valor frente al dólar. Este aumento sugiere una recuperación en la moneda local, generando expectativas favorable entre los inversionistas.

En contraste, la comparación con días anteriores revela que la tendencia a la baja ha sido superada, lo que podría indicar un cambio en el mercado cambiario. Esto augura un posible fortalecimiento del Peso a medida que continúan las negociaciones y ajustes económicos.

En resumen, esta tendencia positiva podría reflejar un fortalecimiento de la economía colombiana, incentivando la confianza de los agentes económicos.

Adiós a trampas digitales: México va contra ‘cargos ocultos’ en bancos y fintech

Conocé la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

¿Cómo hacer para mandar dólares a otros países desde USA?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

Boom en abril: Utilidades de las Afores crecen 20.3% impulsadas por XXI Banorte, Sura y Banamex

Conocé la cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026.

Recomendaciones para cambiar peso colombiano en Estados Unidos