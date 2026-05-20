El Internal Revenue Service (IRS) tiene el poder de embargar los bienes vinculados a una herencia circunstancias particulares. Lejos de ser un procedimiento automático, se trata de una opción a menudo elegida por la entidad cuando existen este tipo de obligaciones fiscales impagas.

Los embargos que realiza la entidad dependen del monto de la deuda impositiva y del estado del proceso de la sucesión. En este marco, tanto impuestos adeudados del fallecido como del heredero pueden inducir a este tipo de medidas.

El Internal Revenue Service (IRS) tiene el poder de embargar los bienes vinculados a una herencia circunstancias particulares freepik

Situaciones en las que el IRS puede intervenir tu herencia: información importante que todos deberían saber

El gobierno puede embargar la herencia de un contribuyente cuando existen deudas fiscales pendientes de la persona fallecida. Cuando esto sucede, sus bienes pasan a formar parte de su patrimonio, y este debe pagar impuestos antes de poder distribuirse.

Por lo tanto, si hay montos impagos el IRS puede reclamar el pago de la herencia, exigir que el representante legal regularice la situación, o imponer gravámenes sobre los bienes del patrimonio.

Evita que el gobierno embargue tus cuentas bancarias, bienes y propiedades: ¿Qué tramite se debe hacer?

El trámite clave para que no intervengan tu herencia es Declaración Final de Impuestos de la persona fallecida. La gestión es obligatoria y debe incluir:

Todos los ingresos hasta la fecha de muerte

Declaraciones de años anteriores si faltaban

Pago de cualquier deuda pendiente o solicitud de reembolso

Esta responsabilidad cae sobre el cónyuge o el representante del patrimonio. Asimismo, si los activos del patrimonio tales como alquileres o inversiones que generen ingresos requerirán la presentación adicional del formulario Formulario 1041.



