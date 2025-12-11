El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalló en una publicación oficial cómo podrían verse afectados los beneficios del Seguro Social de quienes no hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias.

De acuerdo con lo detallado con la agencia, cuando se tienen deudas pendientes y se ignoran los avisos de cobro, IRS puede enviar un Final Notice of Intent to Levy and Notice of Your Right to A Hearing, que si no se responde con prontitud devendrá en un embargo de bienes, entre los que pueden encontrarse una porción de los beneficios mensuales.

En caso de que un jubilado o beneficiario del Seguro Social sea notificado de esta medida, debe comunicarse con las autoridades cuanto antes para saldar su deuda tributaria de manera alternativa y evitar el bloqueo de estos pagos.

El Gobierno bloqueará los beneficios del Seguro Social de todos estos jubilados y beneficiarios

A través del Programa de Embargo sobre Pagos Federales, IRS puede embargar hasta el 15% de la jubilación otorgada por SSA para saldar la deuda pendiente. Lo mismo aplica a otros beneficios del Seguro Social.

Este porcentaje se restará mes a mes de la prestación mensual hasta que se salde en su totalidad lo adeudado.

“Nosotros impondremos el embargo sólo una vez, no cada vez que le pagan. El mismo embargo sigue vigente hasta que su deuda se pague en su totalidad, se hagan otros arreglos, termine el período de cobro o el IRS libere el embargo”, se indica.

IRS puede embargar parte de la jubilación de un contribuyente deudor. Fuente: archivo. Fuente: narrativas-spin-us

En qué situaciones el Gobierno podría liberar esta medida

Un embargo de IRS, ya sea de beneficios o de cualquier otro bien podría quedar sin efecto cuando ocurra alguna de las siguientes situaciones

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se fijó un plan de pagos a plazos y se acordó liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

En caso de que el embargo se libere por cualquier motivo menos el primero, la persona aún deberá saldar su deuda con el IRS.