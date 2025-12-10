La Administración del Seguro Social (SSA) establece dos requisitos básicos para poder solicitar los beneficios por jubilación: haber alcanzado la cantidad mínima de créditos requisitorios y tener al menos la edad base que habilita a reclamar el retiro.

Generalmente, cuando alguna de estas condiciones no se cumple, SSA no podrá iniciar el trámite y será necesario aguardar hasta haber trabajado el tiempo suficiente o cumplir los años mínimos para poder comenzar la gestión.

SSA prohibirá la jubilación a todas las personas que se encuentren en este grupo

La agencia gubernamental especifica que los beneficios por jubilación sólo pueden ser reclamados cuando un solicitante acumuló los 40 créditos necesarios -equivalentes a un mínimo de 10 años de trabajo- y alcanzó, por lo menos, sus 62 años.

Antes de cualquiera de estos momentos no será posible acceder a prestaciones de jubilación, a no ser que se trate de un caso particular, por ejemplo, quienes cobran en concepto de cónyuges.

Información importante del Seguro Social que todos deben conocer

Si bien los beneficios pueden reclamarse desde los 62 años en adelante, se descuenta un 0.5% de la prestación por cada mes que se cobró antes de alcanzar la edad plena. Así, quienes reclamen ni bien alcancen sus años base, verán su jubilación reducida aproximadamente en un 30%.

Por el contrario, si después de la edad plena de jubilación se atrasa la solicitud, el beneficio aumentará por cada mes de retraso, hasta los 70 años.

Aumento COLA del Seguro Social: cuánto suben los beneficios en 2026

Este incremento anual está confirmado y será del 2.8% para todos los beneficiarios del Seguro Social y quienes cobren su Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

“En promedio, los beneficios de jubilación del Seguro Social aumentarán en aproximadamente 56 dólares por mes", afirmó SSA en el comunicado oficial.