En California, ponerle nombre a un recién nacido no es tan libre como muchos creen: el estado aplica una serie de normas legales sobre nombres que los padres deben conocer antes de inscribir a su hijo en el acta de nacimiento. Las reglas no solo buscan evitar confusiones administrativas, sino también garantizar que los nombres registrados sean claros, funcionales y conformes con la ley estatal. A diferencia de lo que ocurre en otros lugares, en California no existe una lista explícita de nombres “prohibidos”, pero sí un conjunto de restricciones y requisitos legales que pueden llevar a que un nombre sea rechazado por las autoridades. Las leyes de nombres en el estado están diseñadas para proteger la integridad de los registros oficiales, y se aplican tanto a actas de nacimiento como a los documentos de identificación estatal. Entre los puntos más relevantes: Estas restricciones están respaldadas por el Health and Safety Code y el Code of Civil Procedure de California, y se aplican tanto a bebés recién nacidos como a personas que buscan cambiar su nombre legal más adelante en la vida. Aunque existen límites sobre qué nombres pueden ingresarse directamente en un acta de nacimiento, California ofrece un proceso claro para cambiar legalmente el nombre de un adulto o menor. Este procedimiento exige presentar una petición ante la corte superior del condado correspondiente y seguir una serie de pasos administrativos: Si la corte aprueba la petición, emitirá un decreto oficial que permite cambiar el nombre en documentos como licencia de conducir, pasaporte, tarjeta del Seguro Social y acta de nacimiento.