Nueva ola de reformas: el Gobierno cambia la edad jubilatoria y ahora hay que trabajar más años para cobrar lo mismo. (Fuente: Archivo)

En la actualidad, el Gobierno de los Estados Unidos brinda tres opciones de retiro. No obstante, en el último tiempo se barajó la posibilidad de aumentar la edad de jubilación para poder extender los fondos de la Administración del Seguro Social (SSA).

Cambia la edad de jubilación: ¿cuánto habrá que trabajar ahora?

Actualmente, el sistema se sostiene por los aportes que realizan los trabajadores formales y el monto de la jubilación es equivalente a las contribuciones realizadas. En este contexto, quienes optan por la edad más baja de retiro reducen un 30% de sus ingresos.

La edad promedio de retiro es a los 67 años, pero hay ciudadanos que optan por retirarse a los 62 años y a los 70 años. Pero durante la primera presidencia de Trump se habló de la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria debido al miedo de que se agoten los fondos de la administración durante los próximos años.

SSA determina quiénes son los beneficiarios que no pueden retirarse a los 62 años. Fuente: Archivo.

Si bien por el momento es una propuesta que quedó pausada, el sitio oficial de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (SSA) indica que para los nacidos en 1959 la “full retirement age” es 66 años y 10 meses. Es decir, estos beneficiarios no pueden retirarse a los 62 años.

¿Cuál es el monto de jubilación máximo que paga el Seguro Social?

Cuando un estadounidense desea jubilarse debe haber acumulado, como mínimo, 40 créditos del Seguro Social. Asimismo, es importante que reconozca que la edad jubilatoria determinará el porcentaje de dinero que recibirá mensualmente.

De acuerdo con los números actuales, los pagos son: