Millones de beneficiarios en Estados Unidos dependen cada mes de los pagos del Seguro Social para cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentos y medicamentos. Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA) emitió una advertencia clave: existen situaciones concretas en las que el Gobierno puede retener o incluso suspender estos beneficios. La causa principal está vinculada a deudas federales impagas. Según explicó la Administración del Seguro Social, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene la facultad de aplicar un embargo a través del Programa de Embargo de Pagos Federales. Este mecanismo permite: Esto significa que, aunque no se elimine completamente el beneficio, sí puede reducirse significativamente mes a mes. Además de las deudas fiscales, hay otros motivos legales por los cuales el Gobierno puede intervenir directamente sobre los pagos: En estos casos, las autoridades pueden descontar parte del beneficio para garantizar el cumplimiento de obligaciones legales. La Administración del Seguro Social fue clara en este punto: Es decir, el Gobierno no hará ajustes hacia atrás, pero sí podrá descontar dinero de los próximos cobros. Para no poner en riesgo este ingreso clave, la recomendación oficial es mantener todas las obligaciones al día. Algunas medidas clave: