Estados Unidos ha implementado una serie de nuevas medidas de vigilancia financiera que transforman la manera en que se monitorean los movimientos de dinero en efectivo en el país.

Estas disposiciones, promovidas por el Departamento del Tesoro, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), son parte de un plan diseñado para reforzar la transparencia transaccional y prevenir delitos económicos.

Aunque los bancos continuarán operando con normalidad, los reguladores federales llevarán a cabo un seguimiento más minucioso en regiones específicas.

La orden estará activa hasta el 6 de marzo de 2026 y durante ese período los negocios regulados deberán redoblar la vigilancia en zonas del país que fueron catalogadas como de alto riesgo operativo.

La medida se apoya en la histórica Bank Secrecy Act, una ley que exige documentar operaciones potencialmente relevantes para investigaciones fiscales o criminales. Dentro de ese marco, se emitió una Geographic Targeting Order (GTO), un protocolo especial que obliga a reforzar los reportes de transacciones en efectivo realizadas entre los USD 1.000 y USD 10.000.

Razones por las que el IRS audita retiros en cajeros automáticos

El monitoreo no sugiere que cada retiro sea necesariamente sospechoso. No obstante, el IRS tiene la facultad de analizar operaciones de forma individual cuando los reportes proporcionados por FinCEN o por instituciones financieras indiquen patrones que requieran una revisión exhaustiva.

Los reguladores han determinado que el uso de cajeros automáticos en áreas cercanas a la frontera, centros de remesas y corredores comerciales exhibe comportamientos que consideran estratégicos para la vigilancia federal, tales como:

Retiros consecutivos o fraccionados

Movimientos en distintas ubicaciones en intervalos cortos

Operaciones que combinan retiros y depósitos en negocios de alto flujo de efectivo

Transacciones que no coinciden con el historial financiero del cliente

Mecanismos de operación de los nuevos montos y límites de control

Las operaciones se clasificarán de acuerdo con el monto y la ubicación:

Más de USD 10.000: seguirán bajo las reglas tradicionales CTR, incluso fuera de la orden geográfica.

Desde USD 1.000: ya son consideradas reportables dentro de zonas GTO.

Movimientos fraccionados: podrán ser investigados aunque el monto sea menor.

Entre USD 1.000 y USD 10.000: pueden ser revisadas de manera individual por el IRS si muestran actividades inusuales.

Impacto en los usuarios bancarios

Los clientes no experimentarán alteraciones en el funcionamiento cotidiano de los cajeros automáticos; sin embargo, podrían observar:

Solicitudes de documentación adicional

Alertas bancarias por patrones fuera de lo habitual

Revisión de operaciones repetidas o fragmentadas

Controles reforzados en cuentas con actividad intensa en zonas bajo GTO

Criterios de los bancos para identificar un “patrón inusual”

Los sistemas de cumplimiento identifican como señales de riesgo las siguientes situaciones: