El Servicio de Impuestos Internos (IRS) señala en su sitio web oficial cuáles son las situaciones en las que los agentes del organismo podrían realizar una visita a un negocio con el fin de revisar a detalle su documentación.
Este tipo de procedimientos, conocidos como auditorias, no siempre son indicadores de un problema, sino que pueden ser el resultado de una selección meramente aleatoria.
En caso de que un negocio sea escogido para una auditoria, IRS enviará un aviso por correo notificando esta acción.
Qué es una auditoría del IRS
Cuando IRS determina realizar una auditoría, se revisan libros contables, cuentas y registros financieros de la organización -o la persona auditada- para corroborar que las declaraciones de impuestos se estén preparando de manera precisa.
En determinadas circunstancias, los negocios seleccionados para este proceso están basados en una estadística de la agencia y otras veces la declaración presentada se compara con la información real de los registros cuando el documento tiene problemas específicos.
Esta entrevista puede realizarse de manera presencial, en las oficinas del IRS o en el mismo negocio, de acuerdo a cómo se informe en el aviso.
Cómo identificar a los agentes de IRS que visitan los hogares
Según lo detalla el organismo, todos los agentes llevarán una credencial emitida por el IRS y una Tarjeta HSPD-12, ambos con número de serie y foto del empleado que visita.
Es derecho de los contribuyentes poder ver la identificación de los agentes antes de permitir el ingreso para que se realice la auditoria.
Qué no hace IRS bajo ninguna circunstancia
La agencia especifica cuáles son las acciones que no realiza y de las que todos los contribuyentes deberían sospechar, independientemente de cuál sea su situación particular. IRS no
- Envía mensajes directos o acepta pagos en redes sociales
- Acepta tarjetas de regalo o tarjetas de débito prepagas
- Dirige a sitios web que no son de IRS
- Amenaza con llamar a las fuerzas o funcionarios de inmigración
- Toma su estado de ciudadanía, licencia de conducir o licencia comercial
- Anuncia la resolución de deudas tributarias por correo