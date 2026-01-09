El Servicio de Impuestos Internos (IRS) señala en su sitio web oficial cuáles son las situaciones en las que los agentes del organismo podrían realizar una visita a un negocio con el fin de revisar a detalle su documentación.

Este tipo de procedimientos, conocidos como auditorias, no siempre son indicadores de un problema, sino que pueden ser el resultado de una selección meramente aleatoria.

En caso de que un negocio sea escogido para una auditoria, IRS enviará un aviso por correo notificando esta acción.

Qué es una auditoría del IRS

Cuando IRS determina realizar una auditoría, se revisan l ibros contables, cuentas y registros financieros de la organización -o la persona auditada- para corroborar que las declaraciones de impuestos se estén preparando de manera precisa.

En determinadas circunstancias, los negocios seleccionados para este proceso están basados en una estadística de la agencia y otras veces la declaración presentada se compara con la información real de los registros cuando el documento tiene problemas específicos.

Esta entrevista puede realizarse de manera presencial, en las oficinas del IRS o en el mismo negocio, de acuerdo a cómo se informe en el aviso.

IRS puede auditar negocios de manera aleatoria y revisar sus registros financieros. Fuente: archivo.

Cómo identificar a los agentes de IRS que visitan los hogares

Según lo detalla el organismo, todos los agentes llevarán una credencial emitida por el IRS y una Tarjeta HSPD-12, ambos con número de serie y foto del empleado que visita.

Es derecho de los contribuyentes poder ver la identificación de los agentes antes de permitir el ingreso para que se realice la auditoria.

Qué no hace IRS bajo ninguna circunstancia

La agencia especifica cuáles son las acciones que no realiza y de las que todos los contribuyentes deberían sospechar, independientemente de cuál sea su situación particular. IRS no