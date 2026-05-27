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El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede embargar hasta el 15% de los beneficios de jubilación y supervivencia del Seguro Social de forma indefinida. Lo hace a través del Programa Federal de Gravamen de Pagos (FPLP) y aplica a cualquier jubilado con deuda tributaria impaga, sin importar el monto del beneficio mensual.

A diferencia de otras retenciones federales, el IRS no está obligado a dejar un mínimo de u$s 750 al mes al afectado. El organismo envía dos avisos oficiales —CP 91 o CP 298— antes de ejecutar el embargo, y otorga 30 días para regularizar la situación.

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¿Qué beneficios del Seguro Social puede embargar el IRS?

No todos los pagos del Seguro Social están sujetos al FPLP. Solo los beneficios de jubilación y supervivencia pueden ser retenidos al 15%.

Quedan excluidos del embargo:

  • Beneficios por incapacidad (SSDI): excluidos del FPLP desde octubre de 2015.
  • Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): protegido por ley.
  • Beneficios a hijos menores: fuera del alcance del programa.
  • Pagos de suma global por fallecimiento: no aplican.
  • Jubilados bajo el umbral de pobreza: excluidos desde febrero de 2011, según los parámetros del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

¿Qué pasa con el límite de u$s 750?

La ley federal protege los primeros u$s 750 del beneficio mensual frente a deudas no tributarias. Pero esa protección no aplica cuando la deuda es con el IRS: el organismo puede retener el 15% aunque lo restante quede por debajo de ese umbral.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede embargar hasta el 15% de los beneficios de jubilación y supervivencia del Seguro Social de forma indefinida.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede embargar hasta el 15% de los beneficios de jubilación y supervivencia del Seguro Social de forma indefinida.Fuente: ShutterstockShutterstock

¿Cómo afecta esta medida y qué deben hacer los jubilados?

El impacto es directo y sin fecha de vencimiento: mientras exista deuda tributaria activa, el IRS descontará el 15% de cada pago mensual. La retención no cesa hasta saldar la deuda o acordar un plan de pago formal.

El jubilado tiene 30 días desde el último aviso para actuar. En ese plazo puede apelar, solicitar un plan de pagos o negociar una oferta de compromiso según la Publicación 594 del IRS. Sin respuesta, el descuento se aplica de forma automática en el siguiente ciclo de cobro.