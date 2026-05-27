El Gobierno de Estados Unidos tiene autoridad legal para bloquear, denegar o revocar el pasaporte de cualquier ciudadano estadounidense —ya sea de nacimiento o naturalizado— que acumule una deuda tributaria federal gravemente morosa superior a u$s 62.000.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está obligado por ley a notificar al Departamento de Estado sobre estos casos y ese organismo puede actuar de inmediato sobre el documento.

La medida tiene respaldo en la ley FAST (Fixing America’s Surface Transportation Act) de 2015. Es importante aclarar que la norma aplica exclusivamente a pasaportes estadounidenses: los extranjeros con pasaporte de otro país no quedan alcanzados por este mecanismo, aunque una deuda significativa con el fisco sí puede afectar su visa o su capacidad de reingresar al país.

¿A quiénes afecta el embargo de pasaportes por deudas con el IRS?

Para que el IRS notifique al Departamento de Estado, la deuda debe cumplir condiciones específicas. No cualquier atraso activa el mecanismo.

El fisco considera que una deuda es “gravemente morosa” cuando supera los u$s 62.000 —incluyendo multas e intereses— y además se verifica al menos una de estas situaciones:

Se emitió un Aviso de Gravamen por Impuesto Federal sobre esa deuda

Se agotaron todos los recursos administrativos contemplados en el Código de Impuestos Internos (IRC)

El gobierno emitió un embargo sobre los bienes del contribuyente

Una vez que el IRS certifica la deuda ante el Departamento de Estado, ese organismo queda habilitado para no emitir, no renovar y revocar el pasaporte del ciudadano afectado .

Para que el IRS notifique al Departamento de Estado, la deuda debe cumplir condiciones específicas. No cualquier atraso activa el mecanismo. Shutterstock

¿Qué deben hacer los contribuyentes para evitar perder su pasaporte?

Quienes reciban una notificación del Departamento de Estado cuentan con 90 días para regularizar su situación ante el IRS. Si ese plazo vence sin acuerdo, la solicitud de pasaporte se cierra y se deniega formalmente.

El IRS no exige el pago total inmediato. Durante esos 90 días, el contribuyente puede resolver el problema de tres maneras:

Pagar la totalidad de la deuda tributaria

Acordar un plan de pagos con el IRS que sea considerado satisfactorio

Demostrar que la deuda es un error y solicitar su corrección administrativa

El organismo recaudador subraya que responder a los avisos de cobro —incluso sin tener el dinero completo— es clave para evitar sanciones mayores. Ignorar las notificaciones es lo que termina derivando en el bloqueo del pasaporte.