A partir de enero de 2026, Nueva York volverá a actualizar su escala salarial y miles de trabajadores—en especial, empleados hispanos—sentirán un alivio en sus ingresos.

El estado anunció que el salario mínimo subirá a USD16 por hora, mientras que en ciertas zonas el ajuste será aún mayor y llegará a USD17 por hora, reforzando la protección frente a una inflación que no cede.

Cómo queda el salario mínimo en Nueva York desde 2026

Durante todo 2025, la tarifa base seguirá fijada en USD 15.50 la hora, según datos confirmados por la oficina de la gobernadora Kathy Hochul.

Imagen: archivo. Fuente: narrativas-ar

No obstante, el incremento programado para el año siguiente forma parte de un esquema progresivo diseñado para que los sueldos acompañen los aumentos en vivienda, transporte y alimentos.

USD 16 por hora: a quiénes alcanza

El nuevo piso salarial de USD 16 se aplicará en:

La mayor parte del estado de Nueva York

Puestos en servicio al cliente, limpieza, hostelería, ventas y servicios comunitarios

Quiénes ganarán USD 17 por hora

Las áreas con mayor costo de vida tendrán un aumento superior. El valor de USD 17 por hora regirá en:

Ciudad de Nueva York

Condado de Westchester

Long Island

En estas regiones, el precio del transporte, la renta y los servicios esenciales obliga a mantener un salario base más elevado que en el resto del estado.

¿Por qué Nueva York actualiza su salario mínimo cada enero?

El estado realiza un ajuste una vez por año para evitar que los salarios queden rezagados frente a la inflación. El aumento para 2026 responde tanto al cronograma previsto como a la presión económica que atraviesan las familias de ingresos medios y bajos.

Estudios recientes indican que la comunidad hispana es una de las más afectadas por la suba sostenida del costo de vida, especialmente en el noreste del país, donde los gastos fijos superan ampliamente el promedio nacional.