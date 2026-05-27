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Recibir una herencia en Estados Unidos no significa disponer inmediatamente de los bienes. Antes de cualquier distribución, existe una obligación clave que muchos pasan por alto y que puede generar consecuencias severas si no se cumple.
Las deudas fiscales de los fallecidos NO desaparecen
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, cuando una persona fallece, sus obligaciones tributarias no se extinguen. Por el contrario:
- Pasan a formar parte del patrimonio (estate)
- Deben pagarse con los bienes disponibles
- Tienen prioridad sobre la distribución a herederos
Ningún heredero puede recibir su parte hasta que se regularice la situación fiscal.
IRS embarga cuentas y bienes de todos los que atrasaron este trámite con sus herencias
Si los responsables de la herencia no cancelan las deudas antes de repartir los bienes:
- El IRS puede reclamar el monto adeudado
- Puede iniciar acciones de cobro
- Puede embargar activos del patrimonio