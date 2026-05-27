Recibir una herencia en Estados Unidos no significa disponer inmediatamente de los bienes. Antes de cualquier distribución, existe una obligación clave que muchos pasan por alto y que puede generar consecuencias severas si no se cumple.

Las deudas fiscales de los fallecidos NO desaparecen

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, cuando una persona fallece, sus obligaciones tributarias no se extinguen. Por el contrario:

Pasan a formar parte del patrimonio (estate)

Deben pagarse con los bienes disponibles

Tienen prioridad sobre la distribución a herederos

Ningún heredero puede recibir su parte hasta que se regularice la situación fiscal.

El IRS establece que las deudas fiscales del fallecido deben ser saldadas antes de repartir la herencia. Fuente: Archivo. ChatGPT

IRS embarga cuentas y bienes de todos los que atrasaron este trámite con sus herencias

Si los responsables de la herencia no cancelan las deudas antes de repartir los bienes:

El IRS puede reclamar el monto adeudado

Puede iniciar acciones de cobro

Puede embargar activos del patrimonio

En algunos casos, incluso los bienes ya entregados pueden verse afectados.