Al finalizar el quinto mes del 2026 habrá un evento astronómico de alta relevancia y muy poco común. Se trata de la Luna Azul que tendrá lugar en una de las últimas noches de mayo.

Al finalizar el quinto mes del 2026 habrá un evento astronómico de alta relevancia y muy poco común. Se trata de la Luna Azul que tendrá lugar en una de las últimas noches de mayo.

Es la segunda luna llena del mes, después de la primera que tuvo lugar el 1 de mayo y fue llamada la “Luna de las Flores”. Esto no sucede con mucha frecuencia ya que los ciclos lunares suelen durar aproximadamente 29 días y es poco común tener esta fase de la luna dos veces en un mes.

La NASA confirmó dos lunas llenas en un mismo mes: cuándo verlas y qué significa para la astronomía Imagen generada con Gemini IA

Llega la Luna Azul más impactante del año: ¿Por qué se llama así? ¿Cuándo tendrá lugar?

Este término, lejos de tener un carácter descriptivo, se usa para referirse a la segunda luna llena que tiene lugar en el mismo mes. La razón es que como cada ciclo dura 29,5 días, por lo que no es común ver esta luna dos veces en un mismo mes. No obstante, cada cierta cantidad de años, el calendario lunar regala no 12 sino 13 lunas llenas.

La Luna Azul alcanzará su punto máximo durante la madrugada del 31 de mayo del 2026. Este evento además tiene un adicional y es que será una “microluna”, es decir, que coincidirá con el momento en el que la luna estará más alejada de la tierra de lo normal, algo que podría hacerla parecer más chica de lo normal.

El fenómeno astronómico sorpresa: ¿Qué planetas podrán verse?

Durante estos días también se podrá apreciar a varios planetas brillando en el cielo nocturno. Según especialistas de AccuWeather habrá al menos cuatro planetas visibles en el último fin de semana de mayo.

Ellos serán:

Venus

Júpiter

Marte

Mercurio