El cambio será automático y no alcanzará a todos los beneficiarios.

El Gobierno de Estados Unidos, mediante la Administración del Seguro Social (SSA), confirmó un cambio en el calendario de pagos de noviembre que beneficiará a un grupo de jubilados. En lugar de recibir el dinero en la fecha habitual, estos beneficiarios tendrán el depósito acreditado antes de los previsto.

La modificación está relacionada con una fecha importante del calendario estadounidense que afectará el cronograma de pagos del organismo. Por ese motivo, no todos los jubilados recibirán su prestación el mismo día y será necesario prestar atención a las fechas establecidas por la SSA.

El adelanto se aplicará automáticamente, pero existe una condición que determina quiénes podrán cobrar el martes 10 de noviembre.

Quiénes cobran el martes 10 de noviembre y por qué se adelanta el depósito

La SSA ha modificado el calendario de pagos de noviembre de 2026 debido al Día de los Veteranos, que se conmemora el miércoles 11 de noviembre. Por este motivo, los beneficiarios que habitualmente reciben su jubilación el segundo miércoles de cada mes cobrarán un día antes, el martes 10 de noviembre, ya que el organismo envía el dinero el día hábil anterior.

El adelanto alcanza a quienes comenzaron a recibir los beneficios del Seguro Social después del 30 de abril de 1997.

La fecha de nacimiento determinará quiénes cobrarán el martes 10 y quiénes deberán esperar a las siguientes fechas. ssa.gov

Qué jubilados cobrarán el Seguro Social el 10 de noviembre

El depósito del martes 10 de noviembre está destinado a los jubilados cuyo fecha de nacimiento se encuentra entre el 1 y el 10 de cualquier mes, siempre que formen parte del grupo de beneficiarios que cobra según el calendario de los miércoles. Esta modalidad también se aplica a otros beneficiarios del Seguro Social, como quienes reciben prestaciones por discapacidad o por supervivencia, de acuerdo con el día de cumpleaños de la persona cuyo historial laboral determina el beneficio.

Los demás grupos conservarán sus fechas habituales de noviembre:

Beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 : cobrarán el miércoles 18 de noviembre.

Beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31: recibirán su depósito el miércoles 25 de noviembre.

Sin embargo, las personas que comenzaron a cobrar antes del 1 de mayo de 1997, o que reciben simultáneamente el Seguro Social y el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), poseen un calendario de pagos diferente ya que cobrarán el martes 3 de noviembre.

¿Los jubilados deben realizar un trámite para recibir el pago adelantado?

No. Los beneficiarios no requieren completar formularios, presentar solicitudes ni comunicarse son la SSA para recibir el dinero el martes 10 de noviembre. El pago a los jubilados se aplica automáticamente a las personas incluidas en ese grupo del calendario y el depósito se acredita mediante el mismo mecanismo de pago que utilizan habitualmente, ya sea por depósito directo o mediante el método que tengan registrado ante el organismo.

En caso de que el dinero no aparezca en la cuenta bancaria en la fecha prevista, la SSA recomienda esperar tres días hábiles adicionales antes de comunicarse con la entidad para informarles el inconveniente.