El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos explica a través de su sitio web oficial que existe una serie de situaciones donde los agentes federales pueden coordinar visitas en persona al domicilio o negocio de un contribuyente.

En estos casos y como método para identificarse formalmente, los oficiales siempre deben llevar con ellos una tarjeta HSPD-12, además de una credencial identificatoria emitida oficialmente por la agencia.

Qué significa que un empleado de IRS muestre una tarjeta HSPD-12

Si bien las visitas casi nunca se realizan sin previo aviso o contacto -salvo situaciones especiales, como por ejemplo cuando se está llevando a cabo una investigación criminal-, los contribuyentes pueden tener dudas sobre la identidad de quien realiza el encuentro y sentirse escépticos al momento de hacerlos pasar a su hogar, negocio o incluso de brindarles información sensible.

En ese contexto, la tarjeta HSPD-12 y la identificación oficial de IRS funcionan como garantía para mostrar quién es el oficial que se está presentando.

Esta identificación es una de las que deben llevar los oficiales de IRS que realizan visitas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué tipos de inspectores de IRS pueden acudir

Existen cuatro tipos de visitas diferentes que los agentes pueden realizar en persona:

Los oficiales de hacienda llevan a cabo auditorias. En estos procesos se revisan los registros y la información proporcionada previamente en las declaraciones de impuestos. En general estas visitas siempre se programan.

Los funcionarios de cobro del IRS arreglan visitas para saldar obligaciones pendientes y explicar a los contribuyentes que sucede si no pagan lo que deben en tiempo y forma. El único caso en el que sus visitas se realizan sin aviso es si las comunicaciones oficiales se ignoran de forma reiterada.

Los agentes especiales son los encargados de llevar a cabo investigaciones relacionadas con delitos fiscales y pueden llamar, contactarse mediante terceros y presentarse sin previo aviso.

Finalmente, los inspectores de combustible revisan las locaciones donde se produce o almacena combustible sujeto a impuestos. También están autorizados a presentarse sin avisar.

Derechos de los contribuyentes frente a estas visitas de IRS

Tanto la tarjeta HSPD-12 como la identificación que todos los oficiales deben presentar muestran la foto del empleado del IRS y su número de serie. Si el oficial no las exhibe por su propia cuenta, los contribuyentes pueden exigir ver estos documentos.

Además, la agencia oficial indica que todos los que aún tengan sus dudas sobre la identididad de los funcionarios de IRS deben comunicarse al 911.

“Si la persona no le muestra estas identificaciones o no está seguro de ellas, llame al número que aparece en la tarjeta proporcionada por el funcionario o agente”, se indica.