Es necesario haber pagado impuestos durante al menos 10 años para poder solicitar la jubilación de SSA.

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos permite a todas las personas que alcancen sus 62 años y reúnan la cantidad necesaria de créditos solicitar su jubilación, aunque este trámite también puede retrasarse para aumentar el monto que se va a recibir mes a mes.

Independientemente del momento que se elija para presentar la solicitud, conocer toda la información y documentos que la agencia exigirá para llevar a cabo el trámite es fundamental para quienes quieran comenzar a planear esta gestión.

Quiénes pueden solicitar beneficios por jubilación del Seguro Social

Como punto inicial, es importante destacar que sólo son elegibles para presentar su solicitud las personas que:

Tengan al menos 62 años

40 créditos para poder reclamar). Trabajaron y pagaron impuestos del Seguro Social durante un mínimo de 10 años (se necesitan al menospara poder reclamar).

Los beneficios se reducirán para quienes reclamen antes de alcanzar su edad plena de jubilación y aumentarán para quienes atrasen la gestión, siendo a los 70 el momento en el que se puede recibir el pago más alto.

Desde los 62 años pueden comenzar a recibir su jubilación quienes ya acumulan sus 40 créditos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Información y documentos que SSA exige a quienes quieran jubilarse

De acuerdo con lo indicado por la información oficial, al momento de realizar este trámite se solicitará:

Número del Seguro Social (SSN)

Lugar exacto de nacimiento

Verificación del registro de ganancias

Información sobre trabajos realizados en los últimos 5 años (nombres de empleadores, fechas de cada período, promedio de horas trabajadas e información financiera)

Información sobre matrimonios tanto actuales como pasados (SSN y fecha de nacimiento del cónyuge o ex cónyuge, fecha de matrimonio o divorcio, lugar exacto donde tuvo lugar el casamiento)

Número de ruta y número de cuenta de la cuenta bancaria

Nombre y apellido de cualquier hijo que cumpla alguno de los requisitos del paréntesis (17 años o menos; entre 18 y 19 años pero que asista a la escuela k-12 a tiempo completo; cualquier edad si desarrolló una incapacidad a los 21 años o antes)

“Si necesitamos documentos o más información, nos pondremos en contacto con usted. Para evitar retrasos, envíe documentos únicamente si se los solicitamos”, señalan las autoridades.

Cómo se pueden solicitar los beneficios por jubilación del Seguro Social

Existen varias maneras de realizar el trámite, una de las más cómodas es iniciar el proceso por internet desde este link. Sin embargo, también pueden reclamarse por teléfono o en persona.

Información importante para quienes realicen este trámite

La agencia explica que una vez presentada la solicitud el futuro beneficiario tendrá que elegir un mes para que comience a entregarse el dinero. En caso de aprobarse, el primer depósito llegará generalmente al mes posterior del que se eligió.

“Después de presentar la solicitud, recibirá una carta informándole si sus beneficios fueron aprobados o si necesitamos más información”, se explica.