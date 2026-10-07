El beneficio está destinado a personas con bajos ingresos y pocos recursos que cumplen determinados requisitos (Fuente: Shutterstock).

La Social Security Administration (SSA) estableció para octubre de 2026 dos fechas de pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): jueves 1 y viernes 30 de octubre . El segundo depósito corresponde al pago de noviembre, que se adelanta porque el 1 cae domingo.

El SSI es un programa federal que entrega pagos mensuales a adultos y niños que tienen pocos o ningún ingreso, pocos recursos y, además, cumplen con los requisitos relacionados con una incapacidad, ceguera o edad. La cantidad que recibe cada beneficiario depende de su situación económica y de vivienda.

SSA

¿Qué días se paga el SSI en octubre de 2026?

El calendario de la SSA contempla dos depósitos de SSI en octubre de 2026:

Jueves 1 de octubre: pago correspondiente a octubre.

Viernes 30 de octubre: pago correspondiente a noviembre.

¿Quién puede recibir el pago de SSI?

La Seguridad de Ingreso Suplementario está dirigida a personas que cumplen con tres condiciones principales. La SSA señala que pueden tener derecho tanto adultos como niños que tengan:

Pocos o ningún ingreso.

Pocos o ningún recurso.

Una incapacidad, ceguera o 65 años o más.

La elegibilidad depende de cuánto dinero gana cada persona, sus recursos, su situación de vivienda y otras circunstancias.

En el caso de las personas menores de 65 años, una incapacidad debe cumplir determinadas condiciones. Según SSA, debe afectar la capacidad para trabajar durante un año o más, provocar la muerte o, en el caso de los niños, limitar severamente las actividades diarias.

¿Cuánto dinero paga el SSI en 2026?

El pago máximo mensual de SSI en 2026 es de USD994 para una persona y de USD1.491 para una pareja. Sin embargo, no todos reciben ese monto. La cantidad depende de los factores mencionados previamente.

“Su pago mensual depende de su ingreso, su situación de vivienda, las cosas que posee y otros factores”, aclara el organismo.

¿Qué informar si recibo SSI?

La SSA establece que los beneficiarios deben comunicar periódicamente sus salarios, otros ingresos, recursos y cambios en su situación de vivienda.

La recomendación es mantener actualizada la información para evitar que el monto recibido sea incorrecto. Un cambio que no se reporte puede afectar tanto el pago mensual como la continuidad de la elegibilidad.