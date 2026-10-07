Más de 1,2 millones de personas fueron aprobadas mediante este proceso acelerado.

La Administración del Seguro Social (SSA) amplió el listado de enfermedades y condiciones médicas que permiten acelerar el procesamiento de las solicitudes de beneficios por discapacidad en Estados Unidos.

La actualización sumó 14 nuevos padecimientos al programa de Aprobaciones por Compasión (CAL). Con estas incorporaciones, la lista alcanza actualmente un total de 314 condiciones médicas.

Seguro Social: ¿quiénes pueden acceder al proceso acelerado?

Las Aprobaciones por Compasión permiten identificar rápidamente las solicitudes de personas que padecen enfermedades y condiciones médicas graves que cumplen con los estándares establecidos para recibir beneficios por discapacidad.

Cuando una persona presenta una solicitud, la SSA revisa sus registros médicos para determinar si cumple con los requisitos.

Si su padecimiento se encuentra dentro de la lista CAL, el sistema puede identificar el caso y acelerar su procesamiento.

En algunos casos, la agencia también puede obtener los registros médicos de manera electrónica, lo que permite avanzar más rápido con la evaluación.

Según informó la SSA, desde que comenzó esta iniciativa, más de 1,2 millones de personas con discapacidades graves fueron aprobadas mediante este proceso acelerado.

La lista de Aprobaciones por Compasión cuenta actualmente con 314 padecimientos. Shutterstock

¿Cuáles son los nuevos padecimientos incluidos por el Seguro Social?

La SSA incorporó 14 nuevas condiciones médicas a la lista de Aprobaciones por Compasión:

Deficiencia de adenilosuccinato liasa, forma neonatal y tipo 1.

Síndrome de Aicardi.

Síndrome de Baraitser-Winter.

Síndrome de Cutis Gyrata de Beare-Stevenson.

Síndrome de Bohring-Opitz.

Trastornos genéticos relacionados con el gen CASK.

Linfoma de células T hepatoesplénico.

Enfermedad de Lafora.

Convulsiones parciales migratorias malignas de la lactancia (MMPSI).

Síndrome OPHN1.

Sarcoma cardíaco primario.

Melanoma maligno intracraneal primario.

Melanoma uveal con metástasis.

Síndrome de microcefalia de Warburg.

Estas incorporaciones entraron en vigencia el 10 de agosto de 2026 y fueron anunciadas oficialmente por la Administración del Seguro Social al día siguiente.

Con la actualización, el programa cuenta con 314 padecimientos que pueden ser identificados para recibir un procesamiento acelerado.

¿Cómo solicitar los beneficios por discapacidad?

Las personas que quieren acceder a los beneficios deben presentar una solicitud de beneficios por discapacidad ante la Administración del Seguro Social.

Durante el proceso, la agencia analiza los registros médicos para determinar si el solicitante cumple con los requisitos. Cuando detecta que el padecimiento forma parte de la lista CAL, la solicitud recibe un procedimiento acelerado.

Esto no significa que exista un beneficio económico diferente para estas enfermedades, sino que el mecanismo busca agilizar la evaluación de la solicitud para las personas que padecen determinadas condiciones médicas graves.